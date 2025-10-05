مدیرکل تعاون روستایی لرستان از توزیع ۷۴ هزار تن انواع نهاده دامی در استان خبر داد و آن را اقدامی مهم برای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- غلامعلی فتحی گفت: «این اقدام با همکاری اتحادیه‌ها و تشکل‌های تحت پوشش در راستای حمایت از بخش دامپروری و کشاورزی صورت گرفت و تاثیر مستقیمی بر کنترل هزینه‌های تولید و پایداری واحدهای دامداری داشته است.

وی افزود: «برای افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی کشت، ۲ هزار و ۲۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی شامل آلی، زیستی و ریزمغذی و پنج تن انواع سموم شیمیایی در اختیار کشاورزان قرار گرفت. همچنین ۶۰۰ تن بذور اصلاح شده تولید و فرآوری شد تا کیفیت و کمیت محصولات زراعی ارتقا یابد.»

فتحی تصریح کرد: «با توجه به اولویت کشور برای کاهش وابستگی به واردات روغن، سه هزار و ۸۰۰ تن دانه روغنی کلزا و ۱۷ تن دانه روغنی کاملینا از کشاورزان استان خریداری و به کارخانجات روغن‌کشی ارسال شد.»

خرید تضمینی گندم و تضمین امنیت غذایی

وی گفت: «خرید تضمینی محصولات استراتژیک یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای ایجاد انگیزه در کشاورزان و تضمین امنیت غذایی است. همزمان با فصل برداشت، خرید تضمینی ۵۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان صورت گرفت.»

فتحی ادامه داد: «تامین مایحتاج ضروری خانوارهای روستایی از دیگر وظایف تعاون روستایی است. در این راستا ۲۴ میلیون لیتر مواد سوختی شامل نفت سفید و گازوئیل برای مصارف خانگی و کشاورزی و ۱۲ هزار تن آرد خانه‌پزی در مناطق روستایی و عشایری توزیع شد.

همچنین امسال ۸۲۰ تن کالای اساسی شامل برنج، گوشت منجمد، مرغ منجمد و شکر از طریق فروشگاه‌ها و غرفه‌های شبکه در اختیار مردم قرار گرفت تا از نوسانات قیمت جلوگیری شود.»

مدیرکل تعاون روستایی لرستان در پایان تاکید کرد: «سازمان تعاون روستایی به عنوان بازوی اجرایی دولت در بخش کشاورزی متعهد است با تمام توان در خدمت جامعه روستایی و عشایری باشد و برای تحقق اهداف جهش تولید با مشارکت مردم گام‌های استوارتری بردارد.»

 

برچسب ها: کشاورزی ، روستایی
خبرهای مرتبط
اثر آزادسازي تجاري بر کشاورزي و اقتصاد روستايي ايران
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قزوین خبر داد
سازمادهی 500 مددکار و تسهیلگر زن روستایی در قزوین
سنندج/
اجرای سه هزار و 500 طرح کشاورزی در روستاهای کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تعطیلی پنجشنبه‌ها در لرستان؛ تصمیمی معطل میان قانون، اجرا و مطالبه عمومی
کشکان؛ رودخانه‌ای که از «شریان زندگی» به «زخم باز لرستان» بدل شد
گردشگری لرستان گرفتار زیرساخت‌های ناکافی
پایان قبض‌های تخمینی برای مشترکان تجاری استان
پایان سردرگمی مالکان؛ اراضی کشاورزی لرستان تعیین تکلیف شد
لرستان پیشتاز در خانه‌های محیط‌زیست
۹ هزار نفر مهارت‌آموزی کردند؛ رکورد آموزش‌های فنی در لرستان
۱۲ میلیارد ریال برای رفاه سالمندان؛ سرمایه‌گذاری روی آینده‌ای شاد
بیشه پیرتو؛ بهشت پنهان دورود برای یک روز فراموش‌نشدنی
تعمیرات پیشگیرانه گاز در لرستان؛ افزایش ایمنی و تاب‌آوری شبکه با یک دهم هزینه
آخرین اخبار
منظره‌های طلایی لرستان؛ وقتی پاییز بیشه را می‌نوازد
تعمیرات پیشگیرانه گاز در لرستان؛ افزایش ایمنی و تاب‌آوری شبکه با یک دهم هزینه
۱۲ میلیارد ریال برای رفاه سالمندان؛ سرمایه‌گذاری روی آینده‌ای شاد
بیشه پیرتو؛ بهشت پنهان دورود برای یک روز فراموش‌نشدنی
۹ هزار نفر مهارت‌آموزی کردند؛ رکورد آموزش‌های فنی در لرستان
لرستان پیشتاز در خانه‌های محیط‌زیست
پایان قبض‌های تخمینی برای مشترکان تجاری استان
پایان سردرگمی مالکان؛ اراضی کشاورزی لرستان تعیین تکلیف شد
گردشگری لرستان گرفتار زیرساخت‌های ناکافی
تعطیلی پنجشنبه‌ها در لرستان؛ تصمیمی معطل میان قانون، اجرا و مطالبه عمومی
کشکان؛ رودخانه‌ای که از «شریان زندگی» به «زخم باز لرستان» بدل شد
لرستان میزبان پیشرفته‌ترین پروژه‌های زیرساختی کشور
دو طبقه آبشار، یک حوضچه جادویی؛ تجربه بکر طبیعت در اراز
راز فیروزه‌ای لرستان؛ دریاچه‌ای که طبیعت‌گردان را شیفته خود می‌کند
خرم‌آباد، پایلوت گردشگری سالمندی در کشور
کودکان، سرمایه های انسانی ایران؛ برنامه‌های خانواده محور در لرستان
موسیقی لری، زبان شادی و سوگ مردمان زاگرس
لرستان؛ مقصد نوظهور سرمایه‌گذاری گردشگری و صنعتی در غرب کشور
تالابی که روستای «لک‌لک‌ها» را زنده نگه داشته است