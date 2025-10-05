مدیرکل تعاون روستایی لرستان از توزیع ۷۴ هزار تن انواع نهاده دامی در استان خبر داد و آن را اقدامی مهم برای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- غلامعلی فتحی گفت: «این اقدام با همکاری اتحادیهها و تشکلهای تحت پوشش در راستای حمایت از بخش دامپروری و کشاورزی صورت گرفت و تاثیر مستقیمی بر کنترل هزینههای تولید و پایداری واحدهای دامداری داشته است.
وی افزود: «برای افزایش بهرهوری و اصلاح الگوی کشت، ۲ هزار و ۲۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی شامل آلی، زیستی و ریزمغذی و پنج تن انواع سموم شیمیایی در اختیار کشاورزان قرار گرفت. همچنین ۶۰۰ تن بذور اصلاح شده تولید و فرآوری شد تا کیفیت و کمیت محصولات زراعی ارتقا یابد.»
فتحی تصریح کرد: «با توجه به اولویت کشور برای کاهش وابستگی به واردات روغن، سه هزار و ۸۰۰ تن دانه روغنی کلزا و ۱۷ تن دانه روغنی کاملینا از کشاورزان استان خریداری و به کارخانجات روغنکشی ارسال شد.»
خرید تضمینی گندم و تضمین امنیت غذایی
وی گفت: «خرید تضمینی محصولات استراتژیک یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای ایجاد انگیزه در کشاورزان و تضمین امنیت غذایی است. همزمان با فصل برداشت، خرید تضمینی ۵۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان صورت گرفت.»
فتحی ادامه داد: «تامین مایحتاج ضروری خانوارهای روستایی از دیگر وظایف تعاون روستایی است. در این راستا ۲۴ میلیون لیتر مواد سوختی شامل نفت سفید و گازوئیل برای مصارف خانگی و کشاورزی و ۱۲ هزار تن آرد خانهپزی در مناطق روستایی و عشایری توزیع شد.
همچنین امسال ۸۲۰ تن کالای اساسی شامل برنج، گوشت منجمد، مرغ منجمد و شکر از طریق فروشگاهها و غرفههای شبکه در اختیار مردم قرار گرفت تا از نوسانات قیمت جلوگیری شود.»
مدیرکل تعاون روستایی لرستان در پایان تاکید کرد: «سازمان تعاون روستایی به عنوان بازوی اجرایی دولت در بخش کشاورزی متعهد است با تمام توان در خدمت جامعه روستایی و عشایری باشد و برای تحقق اهداف جهش تولید با مشارکت مردم گامهای استوارتری بردارد.»