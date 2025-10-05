باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی لرستان، در این باره گفت: «لبیک جمعی از بزرگان و سران ایل بزرگ بختیاری به پویش «برچیدن یک رسم غلط»، حرکتی آگاهانه و نشانه‌ای از درایت و بصیرت جامعه عشایری برای حفظ امنیت و آرامش عمومی است.»

وی افزود: «این اقدام ارزشمند موجب مسرت و شکرگزاری است، چرا که تیراندازی‌های سنتی طی سالیان گذشته نه تنها جلوه‌ای از شکوه مراسم نداشت، بلکه همواره منشا خسارت جانی و مالی برای خانواده‌ها و باعث عزادار شدن مردم شده است. اکنون با همت چهره‌های معتمد جامعه، این رسم در حال برچیده شدن است.»

هاشمی‌فر تاکید کرد: «ایل بختیاری، به عنوان یکی از اصیل‌ترین و بزرگ‌ترین ایلات ایران، با این حرکت پیشگامانه، بار دیگر تعهد خود را به حفظ نظم، امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی نشان داد.»

وی در پایان اظهار داشت: «امید است این اقدام الگویی برای سایر ایلات و طوایف باشد تا با همکاری بیشتر با پلیس، ریشه این رسم غلط برای همیشه خشکانده شده و مراسمی ایمن و بدون خطر برگزار شود. امنیت تنها با مشارکت و مسئولیت‌پذیری تک‌تک اعضای جامعه تحقق می‌یابد.»