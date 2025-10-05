باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر، رئیس پلیس فتای استان گیلان گفت: افراد سودجو با ارائه تخفیف‌های اغواکننده و درج قیمت‌هایی پایین‌تر از عرف بازار، اقدام به فریب کاربران در فضای مجازی می‌کنند.

او بر ضرورت دقت و هوشیاری در خرید‌های اینترنتی تأکید کرد و افزود: شهروندان باید همواره برای اطمینان از صحت و اعتبار فروشگاه‌ها، به وجود نماد اعتماد الکترونیکی و سایر مجوز‌های قانونی توجه کنند.

رئیس پلیس فتای گیلان تصریح کرد: شهروندان تحت هیچ شرایطی نباید اطلاعات کارت بانکی، رمز دوم یا کد‌های تائید پیامکی در اختیار افراد ناشناس قرار دهند و همچنین از واریز هرگونه وجه به حساب‌های شخصی افراد تا حد ممکن خودداری کنند.

سرهنگ نقی‌مهر با تأکید بر اینکه پرداخت در محل یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برایی جلوگیری از کلاهبرداری است، گفت: خرید اینترنتی در صورت رعایت نکات ایمنی می‌تواند راهکاری سریع و مطمئن باشد، اما بی‌توجهی به هشدار‌ها زمینه‌ساز بروز خسارت‌های مالی برای شهروندان خواهد شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان