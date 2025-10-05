اعزام کاروان‌های عمره دانشگاهیان با تسهیلات قرض‌الحسنه و بدون نوبت، امسال از آبان ماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، جزئیات ثبت‌نام و اعزام بیست و یکمین دوره سفر معنوی عمره ویژه دانشگاهیان را تشریح کرد.

وی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «دانشجویان و اساتید دانشگاه می‌توانند از ۱۳ تا ۲۰ مهرماه برای ثبت‌نام به سامانه لبیک مراجعه کنند. پس از پایان مهلت ثبت‌نام، فرایند نهایی کردن ثبت‌نام‌ها و تعیین ذخیره‌ها انجام خواهد شد و با توجه به پیش‌بینی استقبال بالا، قرعه‌کشی برای تعیین اولویت‌ها و کاروان‌بندی نهایی صورت می‌گیرد.»

رستمی افزود: «اعزام‌ها از ۲۵ آبان آغاز می شود و تا ۲۷ آذرماه ادامه خواهد داشت و در سه گروه کاروان‌های دانشجویان پسر، کاروان‌های اساتید و دانشگاهیان متأهل و کاروان‌های دانشجویان دختر انجام می‌شود. هزینه سفر مطابق تعرفه کاروان‌های حج و زیارت است.»

وی با اشاره به مزیت این دوره گفت: «دانشجویان امسال بدون نوبت و در همان سال مشرف خواهند شد؛ در حالی که برخی زائران دیگر بیش از ۱۲ سال از زمان ثبت‌نامشان گذشته است. همچنین برای دانشجویان متأهل و زوج‌هایی که هر دو دانشجو هستند، سهمیه و اولویت ویژه‌ای در کاروان‌های متأهلین در نظر گرفته شده است.»

رستمی خاطرنشان کرد: «تلاش شده با همکاری دستگاه‌های آموزش عالی و مجموعه‌های اقتصادی، تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای برای شرکت‌کنندگان فراهم شود.»

تبادل نظر

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
هزینه بیهوده برای کشور
دست بردارید از این تبلیغات. به مردم برسید به تولید و زیر ساخت های کشور
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
دانشجو از کجا ۶۵ میلیون بیاره؟همچین هم میگید بدون نوبت که انگار تمام ایران تو صف عمره هستن !!کسی دیگه ۶۵ میلیون نداره بره مکه ،واسه همین هم نوبت آزاد فراوانه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
چرا حق دیگران را که ۱۲ سال در نوبت هستند را ضایع می کنید ؟؟؟
آیا عربستان هم دانشجو و عروس و داماد به ایران می فرستد ؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
وسط ترم تحصیلی دانشجو ها رو از کار و رسالت اصلیشون دور میکنید؟
۰
۰
پاسخ دادن
