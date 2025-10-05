باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، جزئیات ثبتنام و اعزام بیست و یکمین دوره سفر معنوی عمره ویژه دانشگاهیان را تشریح کرد.
وی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «دانشجویان و اساتید دانشگاه میتوانند از ۱۳ تا ۲۰ مهرماه برای ثبتنام به سامانه لبیک مراجعه کنند. پس از پایان مهلت ثبتنام، فرایند نهایی کردن ثبتنامها و تعیین ذخیرهها انجام خواهد شد و با توجه به پیشبینی استقبال بالا، قرعهکشی برای تعیین اولویتها و کاروانبندی نهایی صورت میگیرد.»
رستمی افزود: «اعزامها از ۲۵ آبان آغاز می شود و تا ۲۷ آذرماه ادامه خواهد داشت و در سه گروه کاروانهای دانشجویان پسر، کاروانهای اساتید و دانشگاهیان متأهل و کاروانهای دانشجویان دختر انجام میشود. هزینه سفر مطابق تعرفه کاروانهای حج و زیارت است.»
وی با اشاره به مزیت این دوره گفت: «دانشجویان امسال بدون نوبت و در همان سال مشرف خواهند شد؛ در حالی که برخی زائران دیگر بیش از ۱۲ سال از زمان ثبتنامشان گذشته است. همچنین برای دانشجویان متأهل و زوجهایی که هر دو دانشجو هستند، سهمیه و اولویت ویژهای در کاروانهای متأهلین در نظر گرفته شده است.»
رستمی خاطرنشان کرد: «تلاش شده با همکاری دستگاههای آموزش عالی و مجموعههای اقتصادی، تسهیلات قرضالحسنهای برای شرکتکنندگان فراهم شود.»