باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- پویا طالب‌نیا در دیدار با مدیر تعاون روستایی استان گفت: صنایع‌دستی بخش مهمی از هویت فرهنگی و اقتصادی روستا‌های کردستان را شکل می‌دهند و توسعه بازار فروش این تولیدات، علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان، می‌تواند گردشگری روستابازاری استان را نیز رونق بخشد.

سرپرست میراث‌فرهنگی کردستان با بیان اینکه توسعه روستابازار‌ها فرصت مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات محلی و ایجاد تعامل بیشتر میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند، افزود: حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی و محصولات بومی، به ویژه زنان و جوانان روستایی، نقش مهمی در حفظ اشتغال پایدار در مناطق روستایی دارد.

او عنوان کرد: توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد شبکه‌های بازاریابی موثر برای محصولات صنایع‌دستی، نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است و با اقدامات هماهنگ می‌توان زمینه حضور این محصولات در بازار‌های داخلی و ملی را فراهم کرد.

طالب‌نیا با تاکید بر اهمیت آموزش و انتقال دانش فنی به تولیدکنندگان محلی یادآور شد: با برگزاری دوره‌های آموزشی، ارتقای کیفیت تولیدات و بسته‌بندی مناسب، محصولات صنایع‌دستی کردستان می‌توانند جایگاه بهتری در بازار‌های مختلف پیدا کنند و ضمن حفظ هویت فرهنگی، سهم مهمی در اقتصاد استان ایفا کنند.