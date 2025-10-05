باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ورود پیکر مطهر ۴۶ شهید تازه تفحص شده به میهن + فیلم

پیکر مطهر ۴۶ شهید دفاع مقدس از مرز شلمچه و در میان استقبال هموطنان به آغوش کشور بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر مطهر ۴۶ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز یکشنبه ۱۳ مهر، از مرز شلمچه وارد خاک کشور شد.

این شهیدان والا مقام با بدرقه مردم قدرشناس و یگان های نظامی از طریق مرز شلمچه وارد میهن اسلامی شدند.

 

مطالب مرتبط
ورود پیکر مطهر ۴۶ شهید تازه تفحص شده به میهن + فیلم
young journalists club

تشییع پیکر شهید انس شریف، خبرنگار شهید الجزیره در غزه + فیلم

ورود پیکر مطهر ۴۶ شهید تازه تفحص شده به میهن + فیلم
young journalists club

تشییع پیکر سپر سید مقاومت در لبنان + فیلم

ورود پیکر مطهر ۴۶ شهید تازه تفحص شده به میهن + فیلم
young journalists club

اهدای عضو شهید مهرپور که جان سه نفر را نجات داد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پروژه مشترک تل‌آویو و رضا پهلوی برای بی‌ثبات‌سازی ایران با فیک‌نیوز و هوش مصنوعی! + فیلم
۱۱۵۶

پروژه مشترک تل‌آویو و رضا پهلوی برای بی‌ثبات‌سازی ایران با فیک‌نیوز و هوش مصنوعی! + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۴
ویتامین‌هایی که در خرمالو و لبو وجود دارد + فیلم
۸۷۷

ویتامین‌هایی که در خرمالو و لبو وجود دارد + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۴
شعاری جنگ طلبانه که سرلوحه مقامات آمریکایی قرار گرفته است + فیلم
۷۳۰

شعاری جنگ طلبانه که سرلوحه مقامات آمریکایی قرار گرفته است + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۴
پیام ««ناوگان صمود» که با ربایش توسط رژیم صهیونیستی باز هم به مقصد رسید + فیلم
۷۱۳

پیام ««ناوگان صمود» که با ربایش توسط رژیم صهیونیستی باز هم به مقصد رسید + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۴
روش عجیب کلاهبرداری با عنوان کمک به نیازمندان + فیلم
۶۷۱

روش عجیب کلاهبرداری با عنوان کمک به نیازمندان + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.