رژیم صهیونیستی طرح جدیدی برای تصرف ۹ هکتار زمین در شمال کرانه باختری تصویب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مقام محلی گفت که اسرائیل روز یکشنبه طرح جدیدی برای تصرف ۳۵ دونم (۹ هکتار) زمین از روستای فلسطینی کفر قدوم در شرق قلقیلیه در شمال کرانه باختری تصویب کرد.

منیف نزال که بر ساخت شهرک‌ها در کمیسیون استعمار و مقاومت دیوار حائل تشکیلات خودگردان فلسطین نظارت دارد، به خبرگزاری رسمی وفا گفت که این طرح ساخت ۵۸ واحد مسکونی جدید در شهرک میتزپه یشای، که در زمین‌های این روستا ساخته شده است، را در نظر دارد.

سازمان ملل متحد تأیید می‌کند که شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است و امکان اجرای راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌کند.

در اوایل سپتامبر، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل از برنامه‌هایی برای الحاق ۸۲ درصد از کرانه باختری اشغالی خبر داد. چنین اقدامی عملاً چشم‌انداز تحقق راه‌حل دو دولتی مورد تأیید قطعنامه‌های سازمان ملل را به پایان می‌رساند.

این اعلامیه در حالی منتشر می‌شود که طبق گزارش کمیسیون استعمار و مقاومت در برابر دیوار، نیرو‌های اسرائیلی و شهرک‌نشینان غیرقانونی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۳۸۰۰۰ حمله در سراسر کرانه باختری اشغالی انجام داده‌اند. این خشونت منجر به آوارگی ۳۳ جامعه بادیه‌نشین و ایجاد ۱۱۴ پایگاه جدید غیرقانونی شهرک‌نشینان شده است.

این کمیسیون همچنین گزارش داد که ۷۶۷ آتش‌سوزی عمدی در خانه‌ها و زمین‌های فلسطینیان ایجاد شده است، در حالی که بیش از ۱۰۰۰ تخریب، نزدیک به ۳۷۰۰ سازه از جمله خانه‌ها و تأسیسات کشاورزی را نابود کرده است.

از آغاز جنگ غزه، نیرو‌های اسرائیلی بیش از ۹۰۰ ایست بازرسی دائمی و موقت در سراسر کرانه باختری برقرار کرده‌اند و رفت و آمد در سراسر سرزمین‌های اشغالی را محدود کرده‌اند.

طبق آمار رسمی فلسطین، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در کرانه باختری حداقل ۱۰۴۸ فلسطینی شهید و حدود ۱۰۳۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

اسرائیل دهه‌هاست که سرزمین‌های فلسطینی و همچنین سرزمین‌هایی در سوریه و لبنان را اشغال کرده و همچنان عقب‌نشینی و تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی با پایتختی قدس شرقی بر اساس مرز‌های قبل از ۱۹۶۷ را رد می‌کند.

منبع: آناتولی