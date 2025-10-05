معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، اعلام کرد: دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» در پی امضای مشترک وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت، رسماً وارد مرحله اجرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال،  تاکید کرد: دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» در پی امضای مشترک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسماً وارد مرحله اجرایی شد. این سند، چارچوب فنی، اجرایی و نظارتی برای ثبت، پردازش، بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخه‌های الکترونیک را تعیین می‌کند و یکی از زیرساخت‌های هم‌پیوند میان حوزه سلامت و فناوری دیجیتال در کشور به شمار می‌آید.

او امضای این تفاهم‌نامه را «موفقیتی ارزشمند برای اقتصاد دیجیتال ایران» توصیف کرد و گفت: «با جلوگیری از ایجاد سویچ حکمرانی، اجرای این دستورالعمل می‌تواند گامی بزرگ در دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین دارو باشد؛ به‌گونه‌ای که فرآیند نسخه‌پیچی، مشاوره دارویی، پرداخت و تحویل دارو در بستری یکپارچه، امن و هوشمند انجام شود.»

وی افزود: «این پروژه حاصل همکاری نزدیک میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات است و زیرساخت «نظارت تبادل اطلاعات دارورسانی» که به‌صورت رمزگذاری‌شده و بر بستر ملی مدیریت می‌شود، تضمین‌کننده امنیت داده‌ها، رقابت سالم کسب‌وکارها، سلامت بیماران و شفافیت تراکنش‌هاست.»

چیت‌ساز با تأکید بر نقش این طرح در تحول دیجیتال سلامت اظهار کرد: «اجرای دستورالعمل خدمات برخط دارورسانی، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات دارویی، زمینه اشتغال‌آفرینی برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه سلامت دیجیتال و حمل‌ونقل هوشمند را نیز فراهم می‌کند. این طرح، الگویی واقعی از هم‌افزایی میان زیست‌بوم‌های سلامت و اقتصاد دیجیتال است.»

به گفته معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به‌عنوان کاروران سلامت دیجیتال، پلتفرم‌های دارویی یا حمل‌کنندگان هوشمند در چارچوب مقررات و استاندارد‌های مصوب وارد این زنجیره شوند و خدمات خود را ارائه دهند.

وی همچنین با اشاره به نقش کارگروه مشترک دو وزارتخانه در نظارت و اعتباربخشی خدمات دارورسانی افزود: «هر ارائه‌دهنده خدمت در این زنجیره باید مجوز رسمی داشته باشد، تحت نظارت کارگروه مشترک عمل کند و به توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) پایبند بماند؛ موضوعی که موجب ارتقای انضباط، افزایش اعتماد عمومی و تضمین کیفیت خدمات دارویی در سطح ملی می‌شود.»

چیت‌ساز هدف نهایی این اقدام را «دسترسی برابر همه شهروندان به خدمات دارویی باکیفیت و قابل ردیابی» عنوان کرد و گفت: «با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دیگر فاصله جغرافیایی مانعی برای دریافت دارو نخواهد بود. این دستورالعمل، عدالت دارویی را از طریق شبکه‌ای شفاف و هوشمند تضمین می‌کند.»

وی تصریح کرد: «امضای این دستورالعمل، نقطه عطفی در مسیر تحقق سیاست‌های دولت هوشمند، سلامت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال ملی به شمار می‌آید. این همکاری بین‌وزارتی نشان می‌دهد که مسیر آینده کشور در حوزه سلامت، بر پایه نوآوری، شفافیت و فناوری استوار است.»

چیت‌ساز در خاتمه تاکید کرد: «این تنها یک گام اجرایی نیست؛ بلکه نمادی از بلوغ اقتصاد دیجیتال ایران در خدمت زندگی مردم است؛ اقدامی که ضمن حفظ استاندارد‌های سلامت، به افزایش کیفیت خدمات‌رسانی و رضایت عمومی منجر می‌شود.»

منبع: وزارت ارتباطات

برچسب ها: دارورسانی ، وزارت ارتباطات
خبرهای مرتبط
وزیر بهداشت تاکید کرد:
اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنما‌های بالینی
اختصاص سالانه یک میلیارد دلار ارز به اقلام مصرفی/ توانایی بالای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور
اهمیت نظارت بر دارو‌های کمیاب و خاص/ هشدار درباره کیفیت و اصالت دارو‌های قاچاق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنچه باید در مورد پایان پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز ۱۰ بدانید
اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنما‌های بالینی
معلمان از دادن تکالیف طولانی به دانش‌آموزان ابتدایی پرهیز کنند
کاروان‌های عمره دانشگاهیان از آبان امسال اعزام می‌شوند/ زوج‌های دانشجو در اولویت هستند
نماینده ایران در المپیاد جهانی علوم اعصاب نوجوانان ۲۰۲۵ مشخص شد
اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های شرایط خاص علمی کاربردی
توزیع کمک‌های فرهنگیان و دانش‌آموزان به نیازمندان از طریق کمیته امداد+ فیلم
الگوی خوابی که پیری مغز را تسریع می‌کند!
اختصاص سالانه یک میلیارد دلار ارز به اقلام مصرفی/ توانایی بالای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور
ثبت نام عمره دانشگاهیان با ظرفیت دو برابری آغاز شد
آخرین اخبار
اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های شرایط خاص علمی کاربردی
نماینده ایران در المپیاد جهانی علوم اعصاب نوجوانان ۲۰۲۵ مشخص شد
توزیع کمک‌های فرهنگیان و دانش‌آموزان به نیازمندان از طریق کمیته امداد+ فیلم
آنچه باید در مورد پایان پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز ۱۰ بدانید
کاروان‌های عمره دانشگاهیان از آبان امسال اعزام می‌شوند/ زوج‌های دانشجو در اولویت هستند
دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» وارد مرحله اجرایی شد
الگوی خوابی که پیری مغز را تسریع می‌کند!
آزمایش سگ‌های رباتیک چین برای انجام ماموریت در ماه
اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنما‌های بالینی
ثبت نام عمره دانشگاهیان با ظرفیت دو برابری آغاز شد
اختصاص سالانه یک میلیارد دلار ارز به اقلام مصرفی/ توانایی بالای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور
کمبود ۴۴ میلیون معلم در جهان تا سال ۲۰۳۰
معلمان از دادن تکالیف طولانی به دانش‌آموزان ابتدایی پرهیز کنند
نسخه بتای بازنویسی‌شده GroKedipedia به زودی منتشر می‌شود
تاثیر حفاظتی چای چینی از بدن در برابر التهاب
کشفی جدید در مورد احتمال وجود حیات در سیاره زهره
عوارض و مشکلات مکمل گینر + فیلم
آنتی‌بیوتیک برای درمان سرماخوردگی نیست
راه اندازی سامانه ویژه ثبت کمک‌های دانش‌آموزی در مدارس + فیلم
۲۵ مصدوم و ۲ کشته در تصادف زنجیره‌ای محور دماوند–فیروزکوه
حدود ۱۶۰۰ صندلی دستیاری پزشکی در سال گذشته خالی ماند
وضعیت عفونت‌های تنفسی در گردش در کشور/ اثربخشی ۴۰ تا ۶۰ درصدی واکسن آنفلوآنزا
آغاز ساخت مدارس استثنایی در مناطق محروم تهران