شهروندخبرنگار ما تصاویری از آغاز طرح همیار گاز در مدارس شهرستان بهارستان استان تهران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با بازگشایی مدارس و با هدف تقویت فرهنگ مصرف بهینه انرژی در آستانه فصل سرما با مشارکت دانش‌آموزان؛ طرح همیار گاز استان تهران از شهرستان بهارستان استان تهران کلید خورد.  این طرح  فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه گاز به دانش آموزان است.  این مراسم که با حضور مدیرعامل گاز استان تهران و مسئولان آموزش و پرورش در مدرسه ابتدایی امید انقلاب محله سبزدشت برگزارشد، عبدالحمید شرفی سرپرست فرمانداری بهارستان بر اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف انرژی گاز تاکید و از آنها به عنوان سفیران فرهنگ مصرف صحیح گاز در خانواده‌های خود تاکید کرد که دراین بین معلمان مهم‌ترین نیز نقش در ارتقای فرهنگ دانش‌آموزان و انتقال مفاهیم ایمنی و حفظ گاز طبیعی به عنوان سرمایه ملی را برای آینده فرزندان این مرز و بوم دارند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد میرزایی نیری - تهران

