باشگاه خبرنگاران جوان - حامد علامتی صبح روز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴، در نشست خبری برنامه های «هفته ملی کودک»، با گرامی داشت این هفته و روز نیروی انتظامی گفت: همه دستگاه ها و نهادها در این هفته مشارکت دارند و هفته کودک صرفا به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اختصاص ندارد.
وی افزود: باید یاد شهدای فراجا را گرامی داریم، به ویژه در جنگ ۱۲ روزه که نمی شود از این رویداد یاد کنیم و از شهدای کودک یاد نکنیم. نام و یاد این شهدا که سند مظلومیت کودکان و جمهوری اسلامی ایران و سند اقتدار ایران است را نباید از یاد ببریم. ۴۰ شهید کودک و نوجوان داریم که به هر بهانه آنان را یاد کنیم.
او با اشاره حضور نماینده وزارت دادگستری، آموزش و پرورش و شورای انقلاب فرهنگی گفت: امسال هفته ملی کودک دو تفاوت مهم با سالهای گذشته دارد، نخست آن که ما یک گزاره بالادستی برای همه نهادها تعیین کردیم، و گفتمان سازی برای یک موضوع مشترک برای همه نهادها و سازمانها وظیفه شده است که این گزاره پیگیری «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» است.
علامتی ادامه داد: سند ملی حقوق کودک، امروز سند بالادستی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق همه دستگاه های دولتی برای حمایت از کودک و نوجوان است که باید آن را پیگیری کنیم. این قراری است که با همه نهادها و سازمان ها برای هفته ملی کودک در سال ۱۴۰۴ گذاشته ایم و به همین دلیل نشست خبری را با تبیین این سند برگزار کردیم.
مدیرعامل کانون پرورش فکری اضافه کرد: باید این سند را به جامعه، مسئولین، خانواده ها و رسانه ها معرفی کنیم.
علامتی درباره هفته ملی کودک گفت: امسال سطح نهادهای درگیر و فعال در هفته ملی کودک دو برابر شده، زیرا به سمت مردمی شدن موضوع رفته ایم و همه بازیگران این قصه شده اند. مجمع فعالان کودک نیز در این هفته پر کار هستند و درصد قابل توجهی از بخش خصوصی فعال در حوزه کودک و نوجوان در هفته کودک برنامههای ویژهای دارند. حتی شرکت پست هم در این هفته فعال است علت آن هم کتابخانه های پستی کانون است همچنان برای کودکان به سراسر کشور کتاب میفرستد و یک همافزایی شیرین را در پی داشته است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در شبکه های مختلف، پای کار ایستاده اند.
در هفته ملی کودک، درباره سند کودک و نوجوان اطلاعرسانی کنیم
علامتی گفت: ما پیش از این کنوانسیون جهانی حقوق کودک را داشتیم، اما دلایل مختلف مانند تربیت اسلامی، زیست بوم ایرانی و آرمان های جمهوری اسلامی ایران و... نشان داد نیازمند سندی هستیم که مبتنی بر زیستبوم ایرانی-اسلامی باشد؛ سندی که اکنون قطعی شده و همه باید برای اجرایی شدن آن تلاش کنیم. هفته ملی کودک زمان مناسبی است تا درباره این سند اطلاعرسانی گستردهتری انجام شود.
مدیرعامل کانون پرورش فکری ادامه داد: شعار امسال ما برای هفته ملی کودک، «کودکان، حال خوش زندگی» است؛ شعاری که بیانگر روح امید، نشاط و پویایی در میان کودکان است و ما را به ایجاد فضایی برای رشد و شادی آنان فرا میخواند.
وی گفت: بیش از ۱۰ هزار برنامه گوناگون در سراسر کشور برای هفته ملی کودک پیشبینی شده است که شامل حوزه هایی متنوع از اجرای نمایش و مسابقات گرفته تا جشنوارهها و نشستهای فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان است.
علامتی افزود: یکی از برنامههای شاخص کانون، جشن ملی نوخوانها است که با همکاری معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برگزار میشود و ویژه دانشآموزان پایه اول و دوم دبستان است و عضویت رایگان آنان در کتابخانه های کانون در سراسر کشور را در پی دارد. علاوه بر این، بازدیدها، نشستهای ادبی و هنری و برنامههای خلاقانه دیگری نیز در نظر گرفته شده است.
عدالت ترمیمی، بخش مهم سند ملی کودک است
سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک نیز در این نشست با اشاره به اهمیت و جایگاه سند ملی کودک و نوجوان گفت: عدالت ترمیمی، امروز بخش مهم و برزگی از رسیدگی به موضوعات کودک است.
وی با تشریح جزییات حقوقی سند ملی کودک و نوجوان گفت: با توجه به گذر زمان از زمان تدوین سند برای این سند احکام اصلاحی در نظر گرفته شود؛ بخشهایی نیازمند اضافه شدن و برخی قسمتها نیز باید حذف شوند زیرا برخی قوانین آن به سال ۱۳۲۲ اشاره دارد و برخی موارد ارجاعات نادرست است.
وی افزود: هدف سند این است که وضعیت برای کسانی که میخواهند با حقوق کودک آشنا شوند، روشن باشد و مرجع دقیق و قابل اجرا در اختیار دستگاهها و فعالان این حوزه قرار گیرد.
او تأکید کرد: با این حال سند میتواند نقشه راهی جامع برای حمایت از حقوق کودکان در کشور باشد، بهشرط آنکه با اصلاحات و تدابیر لازم به مرحله اجرا برسد.
نسبت به سند ملی کودک دچار غفلت بوده ایم
فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سخنانی با ابراز همدردی نسبت به وضعیت کودکان غزه گفت: در تمام این سالها جای چنین سندی برای کودکان خالی بود.
وی با اشاره به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر مقام معظم رهبری اضافه کرد: درباره سند ملی کودک نیز باید در دنیا سرمان را بالا بگیریم، زیرا جزو معدود کشورهایی هستیم که مسئله کودک برایمان اهمیت دارد و با نگاهی مبتنی بر اسلام به آن میپردازیم.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: این سند در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است. متأسفانه در طول سالها ما دچار نوعی غفلت نسبت به آن بودهایم. این سند بدون خطا نیست اما برخی از اشکالات موجود نیز به خود سند برنمیگردد. متن اصلی همه مسائل را دربر نمیگیرد. یکی از کاستیهای آن این است که به تناسب اصول، همه چیز در آن نیامده است. اگر برخی مفاهیم مانند عدالت در سند ذکر نشده، به این دلیل است که اینها اصول بنیادیناند و مفروض گرفته شدهاند.
فرهمندپور افزود: ما مصلحت کودک را در هر شرایطی بر هر چیز حاکم میدانیم. اگر امروز این سند نوشته میشد، حتماً نکات بیشتری در آن گنجانده میشد و در برخی بخشها با صراحت بیشتری بیان میشد. با این حال، این سند کاستی جدی ندارد که مانع از اجرای آن شود. اگر همین امروز این سند روی میز سیاستگذاران قرار گیرد و مطابق ماده ۱۳ اجرا شود، سند ملی کودک میتواند مسیر روشنی را برای ارتقای حقوق کودکان در کشور ترسیم کند. این سند باید مطابق ماده سیزده روی میز همه بازیگران حوزه کودک قرار گیرد و به مرحله اجرا درآید. با وجود نواقص، اجرای آن گامی بزرگ در جهت تحقق عدالت، حمایت و رشد همهجانبه کودکان خواهد بود.
منبع: ایرنا