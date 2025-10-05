شرکت مایکروسافت رسماً در ۱۴ اکتبر به پشتیبانی خود از ویندوز ۱۰ پایان خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مایکروسافت رسماً در حال آماده شدن برای پایان دادن به پشتیبانی از ویندوز ۱۰ در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ است. پس از این تاریخ، این شرکت دیگر وصله‌های امنیتی، اصلاحات فنی یا ویژگی‌های جدید برای این سیستم عامل منتشر نخواهد کرد. این تغییر میلیون‌ها رایانه‌ای را که هنوز در سراسر جهان از ویندوز ۱۰ استفاده می‌کنند، تحت تأثیر قرار خواهد داد.

یوسف مهدی، معاون اجرایی و مدیر بازاریابی مصرف‌کننده مایکروسافت، در یک پست وبلاگ اخیر، این تغییر را با جزئیات توضیح داد و اقدامات بعدی کاربران ویندوز ۱۰ را فاش کرد.

در یادداشت رسمی، مهدی به کاربران اطمینان داد که دستگاه‌های ویندوز ۱۰ حتی پس از پایان پشتیبانی به کار خود ادامه خواهند داد. با این حال، این دستگاه‌ها دیگر به‌روزرسانی‌های امنیتی دریافت نخواهند کرد.

این بدان معناست که سیستم‌ها در برابر تهدیدات امنیتی، بدافزار‌ها و مشکلات سازگاری آسیب‌پذیرتر خواهند شد. بدون آخرین به‌روزرسانی‌های امنیتی، کاربران در هنگام مرور اینترنت یا استفاده از سرویس‌های متصل، در معرض خطر بیشتری از تهدیدات آنلاین قرار خواهند گرفت.

با این حال، مایکروسافت یک استثنا قائل شده است: آنتی‌ویروس مایکروسافت دیفندر تا اکتبر ۲۰۲۸ به دریافت به‌روزرسانی‌های امنیتی ادامه خواهد داد و سطح اولیه‌ای از حفاظت را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

با این حال، این شرکت خاطرنشان می‌کند که محافظت ارائه شده توسط این آنتی‌ویروس به اندازه به‌روزرسانی‌های کامل سیستم عامل جامع نخواهد بود.

مایکروسافت برای کمک به کاربران در انتقال به به‌روزرسانی جدید سیستم عامل، برنامه به‌روزرسانی‌های امنیتی گسترده (ESU) را برای ویندوز ۱۰ راه‌اندازی کرده است. از ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵، کاربران می‌توانند مستقیماً از طریق تنظیمات دستگاه خود در این برنامه شرکت کنند.

مایکروسافت برای دستگاه‌های شخصی، سه راه برای دسترسی به ESU ارائه می‌دهد: از طریق پشتیبان‌گیری ویندوز (رایگان)، از طریق امتیاز‌های پاداش مایکروسافت (رایگان) یا از طریق اشتراک سالانه با هزینه ۳۰ دلار برای هر دستگاه. برای کسب‌وکارها، هزینه ۶۱ دلار برای هر دستگاه در سال است که تا سه سال قابل تمدید است.

سیستم‌های ابری، از جمله رایانه‌های شخصی ابری ویندوز ۱۱ و ماشین‌های مجازی ویندوز ۳۶۵، به طور خودکار و بدون هیچ هزینه اضافی ESU را دریافت می‌کنند. طبق گفته این شرکت، این برنامه برای کاربرانی طراحی شده است که نمی‌توانند بلافاصله سیستم عامل خود را ارتقا دهند و همچنان یک شبکه ایمنی دارند، حداقل تا زمانی که آماده مهاجرت باشند.

چرا مایکروسافت پشتیبانی از ویندوز ۱۰ را پایان می‌دهد؟

تصمیم مایکروسافت برای حذف تدریجی ویندوز ۱۰ بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر آن برای تشویق به پذیرش ویندوز ۱۱ و رایانه‌های شخصی جدیدتر Copilot+ است. این شرکت ادعا می‌کند که ویندوز ۱۱ پیشرفت‌های قابل توجهی از جمله کاهش ۶۲ درصدی حوادث امنیتی، کاهش سه برابری حملات سیستم عامل و عملکرد تا ۲.۳ برابر سریع‌تر در مقایسه با ویندوز ۱۰ را ارائه می‌دهد.

این به‌روزرسانی همچنین نوید گردش کار ۵۰٪ سریع‌تر و بازگشت سرمایه بهتر برای مشاغل را می‌دهد. برای مصرف‌کنندگان، مایکروسافت تجربیات نسل بعدی مبتنی بر هوش مصنوعی را که منحصراً برای رایانه‌های شخصی Copilot+ هستند، برجسته می‌کند. این موارد شامل Recall و Cocreator در Paint، Restyle در Photos و Copilot Vision است که با همکاری تولیدکنندگان پیشرو سخت‌افزار مانند Acer، ASUS، Dell، HP، Lenovo و Samsung و همچنین سری Surface مایکروسافت توسعه یافته است.

خب، شما چه باید بکنید؟ ویندوز ۱۰ یک شبه ناپدید نخواهد شد، اما ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵، مهلت سختی برای همه کاربران است که باید برای آن آماده شوند. برای کاربران عادی، انتخاب ساده است. یا به ویندوز ۱۱ ارتقا دهید (اگر رایانه شخصی شما شرایط سخت‌افزاری را برآورده می‌کند)، یک رایانه شخصی جدید Copilot+ خریداری کنید، یا یک طرح ESU را برای تمدید پوشش امنیتی ویندوز ۱۰ خود انتخاب کنید.

