قائم‌مقام سازمان دانش‌آموزی گفت: توزیع کمک فرهنگیان و دانش‌آموزان به نیازمندان با کمیته امداد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی فلاحتکار، قائم‌مقام سازمان دانش‌آموزی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: جشن عاطفه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

قائم‌مقام سازمان دانش‌آموزی با بیان این که توزیع کمک فرهنگیان و دانش‌آموزان به نیازمندان با کمیته امداد است؛ افزود: بخشی از کمک‌های جشن عاطفه‌ها در همان مدارس برای دانش‌آموزان بی بضاعت توزیع می‌شود.

علی فلاحتکار ادامه داد: نیز کمک‌های دانش‌آموزی و فرهنگیان در مدارس برخوردار به مدارس کم برخوردار می‌رسد.

به گفته مهدی متقی‌فر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام‌خمینی (ره) امسال به همت خیرین، مردم و اتفاقاً دانش‌آموزان در مدارس متعدد، ۸۵۰ هزار بسته لوازم‌التحریر را در سراسر کشور بین دانش‌آموزان مددجوی کمیته امداد توزیع کردیم. این واقعاً اتفاق بسیار مهمی است.

