لطف الله فرزونده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: بر اساس برآورد‌هایی که از مناطق صورت گرفته، پرداخت خسارات اثاثیه منازل از پایان مهر ماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق هشتمین جلسه ستاد راهبری بازسازی و رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه صبح امروز یک شنبه ۱۳ مهر ماه با حضور لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، حمید رضا صارمی معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، متولیان مشاور شهردار تهران، کمالی زاده مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، محمدی انارکی مدیر عامل سازمان املاک، محشتم آرا رییس مرکز حقوقی، اردبیلی رییس مرکز زنان و خانواده و جمعی از شهرداران مناطق پایتخت برگزار شد.

در این نشست ضمن بررسی آخرین آمار و اطلاعات از روند بازسازی، شامل تعمیرات جزیی، مقاوم سازی، تخریب و نوسازی ساختمان‌ها و واحد‌ها و همچنین برآورد خسارات اثاثیه منازل، موضوع تفویض اختیار پسماند در مناطق آسیب دیده به شهرداران مناطق نیز مورد بررسی قرار گرفت. 

فروزنده در این نشست گفت: در سوره ابراهیم ذکر شده که ملتی پیروز می‌شود که دارای چند مشخصه است؛ نخست رهبری فرزانه و عالم و دوم اینکه ملت صبور و شاکر باشند یعنی در هنگام مبارزه صبر پیشه کنند و پس از پیروزی شاکر و شکر گذار خداوند باشند. این سنت قرآن است و ما در چنین وضعیتی قرار داریم.

معاون شهردار تهران در ادامه افزود: دشمن از طریق تبلیغات سویی که انجام می‌دهد سعی دارد روحیه مردم را تخریب کند و باید در مقابل این تبلیغات ایستادگی کنیم.

فروزنده افزود: مرحله اول رسیدگی به ساختمان‌ها و منازل آسیب دیده به خوبی به پایان رسید و تعمیرات جزیی، مقاوم سازی و تخریب و نوسازی ساختمان‌ها تعیین تکلیف شد.

وی در ادامه عنوان کرد: با برآورد خسارات اثاثیه منازل پرداخت این خسارات از پایان مهر ماه شروع خواهد شد و امیدواریم که روند پرداخت خسارات اثاثیه منازل تا نیمه ماه آینده به اتمام برسد.

معاون شهردار تهران همچنین بیان کرد: واحد‌های بلاتکلیف در حوزه تخریب نوسازی نیز هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند و تخریب صورت گیرد. چرا که چهره شهر باید تغییر کند.

در این نشست همچنین مقرر شد موضوع پسماند مناطقی که ساختمان‌های آسیب دیده در آن قرار دارند به مناطق واگذار شود و شهرداران مناطق و نواحی در این موضوع نظارت کافی و وافی را داشته باشند.

برچسب ها: شهرداری تهران ، پرداخت خسارت
