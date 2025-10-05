باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی ۶ نفر از ۱۲ کاندید انتخاب شده عبارتند از محمود حیدری، آرزو ملک، فیض‌الله پیری، مسعود خلیلی، محمد کاظمیان و سید رضا میرابوطالبی. در میان این جمع، محمود حیدری و محمد کاظمیان از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات این فدراسیون برخوردارند.

حیدری پیش‌تر در دو دوره سرپرستی این فدراسیون را برعهده داشته و از چهره‌های فعال و شناخته‌شده در حوزه سوارکاری محسوب می‌شود، در حالی‌که کاظمیان نیز با سابقه کوتاه ریاست پیشین، بار دیگر نامزد شده است.

گفتنی‌ست دوره مدیریت مسعود خلیلی با حواشی قابل‌توجهی همراه بود و در آن زمان، مجلس شورای اسلامی اقدام به تشکیل کمیته تحقیق و تفحص در این خصوص کرد. با این حال، برگزاری انتخابات منوط به تأیید نهایی صلاحیت‌هاست و باید دید در نهایت چه فردی سکان هدایت این فدراسیون را در دست خواهد گرفت.