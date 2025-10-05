مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان «لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران» را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان که امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، سید بهزاد پورسید عضو حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران تشکیل شد، لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با اصول قانون اساسی توسط اعضای مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان بررسی شد و حاضران درباره این مصوبه اظهارنظر کردند.

نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

باهنر: اسنپ بک چیزی به تحریم‌های فعلی نمی‌افزاید