وزارت ورزش و جوانان در پیامی قهرمانی تیم ملی والیبال زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی را که برای نخستین‌بار در تاریخ این رشته برای بانوان والیبالیست کشور به‌دست آمد را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از قهرمانی تیم زنان بسکتبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی، وزارت ورزش در پیامی این قهرمانی را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی، صفحه‌ای پرافتخار به تاریخ نزدیک به هفت دهه فعالیت بانوان والیبالیست کشور افزود؛ صفحه‌ای که روایت‌گر تلاش، همت والا و استمرار در کوشش بانوانی است که با برنامه‌ریزی و پشتکار توانستند با افتخار میدان رقابتی «کاوا» را فتح کنند؛ رخدادی که نشانه‌ای روشن از رشد و توسعه این رشته در کشور است.

به ملی‌پوشان عزیز، اعضای کادر فنی و سرپرستی، همچنین مدیران فدراسیون والیبال که زمینه‌ساز این پیشرفت و موفقیت هستند و به تمامی علاقه‌مندان به ورزش، صمیمانه تبریک می‌گوییم.

امیدواریم این مسیر، پرقدرت‌تر از همیشه، به دستاورد‌های درخشان‌تر و پایدارتر بینجامد.

