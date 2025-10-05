بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، به‏روزرسانی سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در پارک‏های علم و فناوری برعهده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: بر اساس اصلاحیه ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مصوب هیات وزیران، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور موظف است سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در پارک را به روز رسانی نماید.

بر اساس این مصوبه، هر پارک علم و فناوری موظف است اطلاعات شرکت‌های مستقر در آن پارک را یک ماه قبل از هر دوره مالیاتی حسب مورد در سامانه‌های معرفی شده توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت کند.

همچنین گفتنی است وزارتخانه‌های مذکور موظفند اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در هر پارک را به تفکیک، قبل از پایان هر دوره مالیاتی به سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور ارسال نمایند. اطلاعات سامانه به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود.

تعیین میزان سهم عوارض ارزش افزوده شرکت‌های فناور مستقر در پارک نسبت به فعالیت‌های همان شرکت در خارج از پارک، حسب مورد برعهده وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است. دستورالعمل اجرای این موضوع، بر اساس شاخص‌های فعالیت در پارک، تعداد نیروی انسانی، میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه نسبت به کل هزینه‌کرد و ابعاد فضای استقرار، با پیشنهاد وزارت علوم و همکاری وزارت بهداشت، معاونت علمی و سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه تدوین و توسط وزیر علوم ابلاغ می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تخصیص سهم عوارض ارزش افزوده پارک‌های غیر دولتی از طریق وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام نماید.

