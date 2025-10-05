باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پاپ لئو چهاردهم در مراسم دعای هفتگی خود گفت که امیدوار است طرح آتش‌بس غزه به زودی به «نتایج مطلوب» برسد.

او به مخاطبان خود، گفت: «در ساعات اخیر، در بحبوحه اوضاع پر ماجرای خاورمیانه، گام‌های مهمی در مذاکرات صلح برداشته شده است که امیدوارم به زودی به نتایج مطلوب برسد.»

رهبر مسیحیان کاتولیک همچنین درخواست خود را برای آتش‌بس دائمی و آزادی همه اسرا تجدید کرد.

مقامات حماس و رژیم اسرائیل قرار است روز‌های یکشنبه و دوشنبه در مصر مذاکرات غیرمستقیمی بر اساس طرح صلح ترامپ برگزار کنند. گفته می‌شود رئیس جمهور آمریکا نیز دو نماینده به مصر فرستاده است که شامل دامادش، جرد کوشنر و مذاکره‌کننده اصلی خاورمیانه‌اش، استیو ویتکاف می‌شود. دونالد ترامپ به حماس گفته است که به محض موافقت با خط اولیه عقب‌نشینی نظامی اسرائیل در غزه، آتش‌بس فوری برقرار خواهد شد.

این مذاکرات پس از اعلام موافقت مشروط حماس با طرح آتش‌بس ۲۰ بندی ترامپ انجام می‌شود. برخی کشور‌های عربی و اسلامی از گام‌های حماس در مورد پیشنهاد ترامپ برای غزه استقبال کردند. در بیانیه مشترکی از وزرای امور خارجه مصر، اردن، اندونزی، پاکستان، قطر، عربستان، ترکیه و امارات آمده است که این کشور‌ها از گام‌های برداشته شده توسط حماس در مورد طرح ترامپ برای غزه استقبال کرده‌اند.

منبع: رویترز