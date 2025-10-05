باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی همهخانی روز یکشنبه در گفتوگویی با اشاره به نقش موثر دایرههای اجتماعی در کلانتریهای تهران اظهار کرد: مشاوران دایرههای اجتماعی کلانتریها با گفتوگو و میانجیگری میان طرفین اختلاف، توانستهاند بخش قابل توجهی از پروندهها را بدون ارجاع به مراجع قضایی به صلح و سازش برسانند.
وی ادامه داد: مشاوران مستقر در این دایرهها با دعوت از طرفین اختلاف و برگزاری جلسات گفتوگو، زمینه حلوفصل بسیاری از پروندهها را بدون نیاز به ورود دستگاه قضایی فراهم میکنند.
وی افزود: در بسیاری از موارد، با یک یا ۲ جلسه گفتوگو میان طرفین، اختلافات خانوادگی و اجتماعی به سازش ختم میشود. تجربه نشان داده است که لذت و آرامشی که در مصالحه وجود دارد، در محکومیت نیست؛ زیرا پس از مصالحه، هیچکدام از طرفین احساس شکست یا محکومیت نمیکنند و رابطه انسانی میان آنان حفظ میشود.
۷۰ درصد از پروندهها در کلانتریهای پایتخت به صلح ختم میشود
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران با اشاره به آمار پروندههای ارجاعی تصریح کرد: این رویکرد علاوه بر ایجاد صلح و صفا در جامعه، بار سنگینی را از دوش پلیس و دستگاه قضایی برمیدارد؛ چرا که در صورت ارجاع پروندهها به محاکم، نیاز به مامور بدرقه، حضور در دادگاه و صرف وقت قضات وجود داشت. با تلاش کارشناسان اجتماعی در همان دایرههای کلانتری، بسیاری از این مشکلات در همان مرحله نخست حلوفصل میشود.
وی خاطرنشان کرد: نتایج بهدستآمده نشان میدهد که تقویت دایرههای اجتماعی در کلانتریها میتواند نقش چشمگیری در گسترش فرهنگ گفتوگو، کاهش تنشهای اجتماعی و افزایش احساس امنیت و آرامش در جامعه ایفا کند.