باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی‌نیشابوری رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر اینکه امر تبلیغ نیاز به برنامه ریزی و ایجاد انسجام در بین فعالان این حوزه دارد، افزود: فضای رسانه‌ها در دنیا، تحت حکمرانی غربی‌ها قرار دارد و با بهره مندی از آن، هجوم فکری نسبت به مسیر دینی ایجاد می‌شود.

وی با توضیح درباره اهمیت تبلیغ و تبیین و انواع آن، گفت: تبلیغ، سراسر دلسوزی و خیرخواهی است و این کار با توجه به شرایط روز، نیاز به ابزار‌های مختلف و به روز دارد. کسی که کار تبلیغ می‌کند باید از حکمت علمی و عملی بهره برده باشد. اینجاست که نقش نهاد‌هایی که مربی تبلیغ تربیت می‌کنند، اهمیت می‌یابد.

حسینی‌نیشابوری با بیان اینکه تبلیغ، دعوت به سوی پیشرفت و خیر و بهره مندی درست از سرمایه‌های مادی و معنوی است، ابراز کرد: ما باید روایت اول را با استفاده از هوش مصنوعی و ابزار تبلیغات نوین در مورد حرکت‌های انسانی به عهده بگیریم. چرا که جنگ نرم، مقدمه سلطه و تهاجم نظامی است. با روشن شدن حقیقت، اجازه تهاجم نظامی و جنگ سخت داده نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه همایش بین‌المللی تبلیغ نوین دین با هدف بازاندیشی در شیوه‌های تبلیغ دینی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، هنری و رسانه‌ای نوین برگزار می‌شود، افزود: هدف کلان این رویداد، ایجاد فضایی شایسته برای انسان‌های دغدغه‌مند است. تقویت اندیشه ورزی و تفکر متعالی، تبیین و توضیح زمینه ساز برای ارتقای اندیشه‌ها و زدودن تشکیک‌ها و ابهامات از اهداف دیگر این همایش است که به راهیابی، راه شناسی، درک حقیقت منجر می‌شود.

حسینی‌نیشابوری با تاکید بر اینکه منکر کارآمدی تبلیغ سنتی نیستیم و به آن وفاداریم، ادامه داد: تبلیغ نوین دین، در مقابل سنتی یا نافی آن نیست. تبلیغ سنتی کماکان جذابیت دارد و همچنان در حال انجام است. وقتی می‌توانیم در کسری از ثانیه، کار تبلیغ دینی را به درستی در سراسر جهان انجام دهیم، نباید در انجام آن کوتاهی کنیم. دشمن نیز مخالف این موضوع و به دنبال تشکیک در بهره برداری از فناوری‌های نوین در عرصه تبلیغ است.

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همایش بین‌المللی تبلیغ نوین دین را اعلان عزم عمومی در تحقق بخشیدن به مطالبات مقام معظم رهبری در زمینه بهره‌مندی از ابزار و فناوری‌های نوین در امر تبلیغ عنوان کرد و گفت: برای این همایش، ۸۰ پیش نشست برای جریان سازی در حوزه علمی و ترویجی برگزار خواهد شد. دبیرخانه همایش، آثاری که در سال‌های گذشته درباره شیوه‌های نوین در تبلیغ تولید شده است را تا ۱۲ دی ماه سال جاری، می‌پذیرد.

محور‌های سه گانه همایش بین‌المللی تبلیغ نوین دین

وی درباره محور‌های سه گانه همایش بین‌المللی تبلیغ نوین دین توضیح داد: محور‌های علمی این همایش، تولید دانش و نظریه‌های نو در تبلیغ دین، از جمله کتاب، مقاله، پایان نامه، طرح‌های پژوهشی و ایده‌های نو است. کاربست هنر و رسانه در تبلیغ نیز شامل چند رسانه‌ای (فیلم، پادکست، موشن، منبر صد ثانیه‌ای و...)، هوش مصنوعی، نرم افزار و اپلیکیشن (وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و...) است. محور ویژه نیز به بهترین اثر فاخر مرتبط با پیامبر گرامی اسلام به مناسبت هزار و پانصدمین سال تولد حضرت رسول اکرم (ص) اختصاص دارد.

حسینی‌نیشابوری با گرامیداشت یاد شهید مجید تجن جاری از شهدای جنگ دوازده روزه و نابغه هوش مصنوعی کشور، بیان کرد: نخبگان و فناوران فعال در حوزه هوش مصنوعی وظیفه‌مند هستند که حقایق دینی را به گوش جهانیان برسانند.

رئیس مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه مؤسسه‌های مختلف مردم نهاد در این همایش مشارکت می‌کنند، ادامه داد: نگاه ما محدود به فعالان دین اسلام است. هر کسی که دغدغه معنویت دارد و می‌خواهد پیام الهی را به گوش مخاطبان برساند و در این عرصه تجربه دارد می‌تواند در این همایش حضور داشته باشد. در حال حاضر ۸۰ مؤسسه برای حضور و همکاری و مشارکت در همایش، اعلام آمادگی کرده‌اند و این تعداد، در روز‌های آینده نیز بیشتر خواهد شد.

نیشابوری با اشاره به اینکه مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با هدف ارتقاء جایگاه تبلیغ دینی در سطح جهانی و استخراج الگو‌های نوین و میدانی، با کمک قرارگاه تبلیغ بین‌الملل، همایش بین‌المللی «تبلیغ نوین دین» را برگزار می‌کند، اعلام کرد: این همایش ۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و برگزیدگان خود را در سه محور اعلام شده، معرفی خواهد کرد.