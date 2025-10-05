باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شاه محمدی در نشست خبری امروز در پاسخ به این سوال که «با وجود اعتقاد کانون وکلا به اینکه قانون «تسهیل» باعث نزول سطح علمی پذیرفته شدگان شده، اما بسیاری از داوطلبان آزمون وکالت معتقدند بعد از تصویب این قانون، سوالات آزمون بسیار طولانی و پیچیده طراحی می‌شود به نحوی که حتی خواندن این سوالات، چندین دقیقه زمان نیاز دارد و این موضوع باعث شده نمره داوطلبان پایین نشان داده شود، در حالی که سوال و جواب آزمون‌های سال‌های قبل بسیار کوتاه بوده است، نظر شما چیست؟» گفت: بحثی که راجع به قانون تسهیل مطرح شده است، ایراد کلی است. ما نمی‌گوییم چرا سطح علمی افراد پایین آمده است.

وی افزود: در همه دوره‌ها، اساتید چاره‌ای ندارند و سوالات جدیدتری مطرح می‌کنند، اما طرح سوال و بانک سوالات در اختیار کانون وکلا نیست و در اختیار سازمان سنجش است و سازمان سنجش برگزار کننده آزمون است.

وی ادامه داد: اعتقادمان این است که سوالات سخت‌تر نشده است. نظام آموزشی باید بیشتر برای فارع التحصیلان حقوق وقت و زمان بگذارد. اگر حقوقدانی نتواند مشورت بدهد آسیبش در نهایت متوجه مردم است. اگر کانون وکلا و وکلا اظهار نظر می‌کنند دفاع از شغلشان نیست بلکه هدف دفاع از مردم است. اگر یک وکیل، دانش و مهارت کافی نداشته باشد، متضرر اصلی مردم است.

وی گفت: امتحانات سخت‌تر نشده است و انتظار این است هم نظام آموزشی و هم فارغ التحصیلان حقوق تلاش بیشتری کنند و خدمات حقوقی با کیفیتی به مردم ارائه دهند.

شاه محمدی گفت: قانون تسهیل، هزینه سنگینی بر قوه قضاییه و وکالت بار کرده است و سخنگوی قوه قضاییه هم به ایرادات این قانون اشاره داشته است. به بهانه اینکه پروانه وکالت به یک جوان بدهیم اشتباه است که یک لیسانسه بیکار را به کارآموز و وکیل بیکار تبدیل کنیم.

وی گفت: قوه قضاییه و قوه مقننه هم اعلام کرده‌اند که قانون تسهیل ایراداتی دارد. ان شالله اصلاح قانون تسهیل بزودی انجام شود و به تصویب مجلس برسد.

وی درباره نظارت کانون وکلا بر فعالیت وکلا در فضای مجازی و پیج‌های اینستاگرامی و اینکه اخیرا فردی که وکیل نبود به دلیل اظهاراتی که داشت مورد پیگرد قرار گرفت، گفت: اگر فردی وکیل نباشد و تظاهر به وکالت کند و در امور حقوقی مداخله کند، جرم است. در خصوص این موارد امروز سومین جلسه سی و سومین دوره هیات مدیره کانون مرکز را داشتیم و اولین دستور جلسه امروز این بود که فضای مجازی در حوزه وکالت ساماندهی شود و حتما هیات مدیره و کانون وکلا به آن ورود میکند و اجازه نخواهیم داد افرادی به عنوان آزادی بیان مواردی مطرح کنند که جنبه مجرمانه داشته باشد. ما در کانون مرکز هم دادسرا و هم دادگاه انتظامی مستقل داریم و اجازه نخواهیم داد قانون شکنان تحت عناوین مشاوره، نهاد پاکدست وکالت را بدنام کنند.

شاه محمدی گفت: در هیات مدیره دوره سی و دوم، شش هزار وکیل تسخیری به محاکم معرفی کردیم و در دوره سی و سوم هم این مسیر را ادامه می‌دهیم.

شاه محمدی گفت: بیش از هزار نفر در دوره‌های تخصصی وکالت شرکت کردند و از این تعداد ۶۰۰ نفر موفق به اخذ وکالت تخصصی شدند. ۲۵۰ نفر از همکاران ما در کلاس‌های دوره وکالت تخصصی که کاربردی هستند شرکت دارند.



شاه محمدی گفت: ۴۰ مرکز (اداره معاضدت) داریم که به صورت رایگان خدمات حقوقی ارائه می‌دهد. حدود هزار نفر از همکاران، عضو اداره معاضدت هستند. در سال گذشته حدود ۳۴۷ هزار و ۹۰۰ مشاوره حقوقی ارائه دادیم.

وی درباره خشونت علیه وکلا و اینکه قانونی در این زمینه نیاز به تصویب است؟ گفت: ما احساس نیاز می‌کنیم و ضرورت دارد که قانونی در این حوزه تصویب شود.

شاه محمدی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنطر محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه پرداخت مالیات ۵ تریلیون ریالی وکلای دادگستری به دولت نشان می‌دهد با وجود تلاش مجلس خدمات حقوقی همچنان گران است و دسترسی به آن برای عموم مردم آسان نیست، گفت: انتظار از نمایندگان مجلس بیشتر از این است که در خصوص وضعیت اقتصادی اظهار نظر شود. این قضاوت در خصوص میزان درآمد وکلا، قضاوت دقیقی نیست و نیاز به بررسی دقیق دارد.

وی درباره اینکه وکالت گران است یا ارزان، گفت: اگر شما تعرفه‌ها را ببینید، تعرفه‌ها ارزان است، اما دلیل براین نیست که کسی می‌خواهد از خدمات یک وکیل متخصص برخوردار شود را مبنای قضاوت برای سایر وکلا قرار دهیم. در آیین نامه ما تعرفه وکلا مشخص است و این آیین نامه نشان می‌دهد خدمات وکلا گران نیست.

وی افزود: ۳۰ درصد از همکاران ما پروانه‌هایشان را تمدید نمی‌کنند، زیرا پرونده کافی ندارند و متاسفانه هزینه‌های قانونی تمدید پروانه را ندارند.

شاه محمدی گفت: بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد از وکلا در سال یک یا دو تا پرونده ندارند. امیدواریم قانون اصلاح شود و هیات مدیره با همکاری اسکودا تدابیری بیندیشند که مشکل عزیزان برطرف شود.