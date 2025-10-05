باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آکسیوس در گزارشی به نقل از منابع آگاه، می‌گوید هنگامی که روز جمعه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل تماس گرفت تا به او خبر پاسخ مثبت حماس را بدهد، با واکنش منفی نتانیاهو مواجه شد.

یک مقام آمریکایی آگاه از این تماس به آکسیوس گفت که نتانیاهو احساس متفاوتی داشت و به ترامپ گفت که «پاسخ حماس هیچ معنایی ندارد و چیزی نیست که بخواهند آن را جشن بگیرند».

ترامپ نیز در پاسخ گفت: «نمی‌دانم چرا همیشه اینقدر منفی‌بافی می‌کنی. این یک پیروزی است. قدرش را بدان.»

گفته شده نتانیاهو در مشورت‌های خصوصی روز جمعه تأکید کرده که پاسخ حماس را به عنوان «رد طرح ترامپ» تفسیر می‌کند. در همین حال، یک مقام اسرائیلی به آکسیوس گفت که نتانیاهو قصد داشته جلوی انتشار این روایت را که پاسخ حماس مثبت بوده، بگیرد.

اما به گفته یک مقام آمریکایی، حال و هوای ترامپ بسیار متفاوت بود. او نگران بود که حماس این طرح را به طور کامل رد کند و پاسخ این گروه را به عنوان مقدمه‌ای برای یک توافق می‌دید.

ترامپ شب گذشته نیز با آکسیوس مصاحبه کرد و گفت که نتانیاهو «چاره‌ای» جز پذیرش طرح او نداشته است. رئیس جمهور آمریکا گفت: «او (نتانیاهو) با آن مشکلی نداشت. نباید هم داشته باشد. او چاره‌ای ندارد. وقتی با من کار می‌کند نباید مشکلی داشته باشد».

انتظار می‌رود روز دوشنبه مذاکرات فنی درباره آتش‌بس غزه در مصر آغاز شود. گفته شده استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ و جرد کوشنر، داماد او در این گفت‌و‌گو‌ها حضور داشته باشند.

منبع: آکسیوس