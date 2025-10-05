برگزاری رویداد ملی روز روستا و عشایر با محوریت حکمرانی یکپارچه

باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد ملی روز روستا و عشایر با حضور مقامات عالیرتبه کشوری، مدیران ملی و استانی، نخبگان، فعالان مردمی و نوآوران حوزه روستا و عشایر برگزار خواهد شد و مجموعهای از همایشها، نمایشگاهها، جشنوارههای فرهنگی و برنامههای تخصصی و آموزشی را دربر میگیرد.
محورهای رویداد
در این گردهمایی ملی، رویکردها و سیاستهای کلان در مسیر تحقق حکمرانی یکپارچه و مشارکتی در حوزه روستایی و عشایری کشور مورد بررسی قرار میگیرد. این برنامه در قالب دو پویش اصلی «الگوهای مشارکتی شاخص» و «ایدههای برتر توسعه روستایی» طراحی شده و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، فعالان محلی و نخبگان استانی برگزار خواهد شد.
در حاشیه این رویداد، نمایشگاه دستاوردهای شاخص توسعه روستایی و عشایری استانها برپا میشود. همچنین، نمایشگاه محتوایی زیستبوم حکمرانی روستایی و عشایری، با مشارکت دستگاههای ملی، نقش بخشهای مختلف این زیستبوم و مسیر حرکت بهسوی حکمرانی کارآمد و یکپارچه را معرفی میکند.
همچنین، نمایشگاه نوآوری و فناوریهای روستایی و عشایری با حضور شرکتهای نوآور و تیمهای فناور برگزار میشود و در کنار آن، نمایشگاه تشکلهای مردمی به معرفی ظرفیتهای اجتماعی و مشارکتی جامعه روستایی میپردازد.
برنامههای فرهنگی و جانبی
در کنار برنامههای تخصصی، جشنواره فرهنگی ـ هنری جامعه روستایی و عشایری نیز برگزار میشود که شامل برپایی سیاهچادر اقوام مختلف، اجرای آیینهای محلی و بازیهای بومی، نمایش صنایع دستی و تولیدات خلاق، و نگارخانهای از آثار مستندسازان مردمی است که به بازنمایی کرامت و عزت جامعه روستایی و عشایری میپردازد.
در جریان این همایش، افتتاح پروژههای روستایی در سراسر کشور، اجرای برنامههای هنری و رونمایی از تمبر یادبود روز ملی روستا و عشایر انجام خواهد شد. همچنین از برگزیدگان و فعالان برتر این حوزه تقدیر به عمل میآید.
برنامههای ویژه هفته روستا و عشایر
از تاریخ ۱۵ تا ۲۳ مهرماه (همزمان با روز جهانی زن روستایی) و با همکاری شهرداری تهران، مجموعهای از برنامههای فرهنگی و نمایشگاههای بومی در نقاط مختلف شهر تهران برگزار میشود که شامل برپایی سیاهچادرهای عشایری، آیینهای سنتی، بازیهای محلی و عرضه محصولات روستایی و عشایری است.