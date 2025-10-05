شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی شاهین ابراز نگرانی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی شاهین که یکی از محصولات شرکت سایپا و از پرطرفدارترین خودرو در بازار است؛ این روز‌ها تاخیر در تحویل مشتریان را سردرگم و بلاتکلیف گذاشته و آنها را ناراضی کرده است. شهروند خبرنگار ما که از در سال ۱۴۰۲ در سامانه یکپارچه سازی خودرو ثبت نام کرده؛ و مبلغ مورد نیاز را واریز کرده است؛ اما همچنان در صف انتظارخودرو مانده است.
 وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام همسر من سال ۱۴۰۲ در ثبت نام سامانه یکپارچه خودرو شاهین برنده شد و در دی ماه سال ۴۰۳ مبلغ ۳۰۰ میلیون واریز کردیم ولی تا این لحظه کاملا بلاتکلیف هستیم و هیچ کسی پاسخی برای وضعیت خودرو پاسخگو نیست. لطفا گزارشی از این موضوع تهیه کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تاخیر در تحویل خودرو ، شرکت خودروساز ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
تاخیر در تحویل خودرو خریداران آریزو ۵ را نگران کرذ
داستان ادامه دار تاخیر در تحویل خودرو به ساینا رسید
نگرانی خریداران ساینای دوگانه سوز از تاخیر در تحویل خودرو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برداشت سیب و گردو از باغ‌های روستای گردشگری توآباد از لنز دوربین شهروندخبرنگار
تاخیر در تحویل خودروی شاهین صدای مشتریان را درآورد
مشکلات نصب پارکومترها و پارکبان ها در معابر گرگان از زبان شهروندخبرنگار
شکستگی لوله آب اهالی شهرک شهروز شیراز را به دردسر انداخت.
طرح همیار گاز استان تهران در مدارس شهرستان بهارستان کلید خورد + عکس
آخرین اخبار
شکستگی لوله آب اهالی شهرک شهروز شیراز را به دردسر انداخت.
تاخیر در تحویل خودروی شاهین صدای مشتریان را درآورد
طرح همیار گاز استان تهران در مدارس شهرستان بهارستان کلید خورد + عکس
مشکلات نصب پارکومترها و پارکبان ها در معابر گرگان از زبان شهروندخبرنگار
برداشت سیب و گردو از باغ‌های روستای گردشگری توآباد از لنز دوربین شهروندخبرنگار
رنجش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از وضعیت نامشخص بیمه تکمیلی
گلایه متقاضیان وام فرزندآوری از تاخیر در پرداخت
نگرانی داوطلبان آموزش و پرورش از مردودی حداکثری آزمون
نواخته شدن "زنگ پلیس"در هفته فراجا توسط دختر شهید هادی میرآبادی و خانواده معظم شهدا + عکس و فیلم