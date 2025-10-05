شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی شاهین ابراز نگرانی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی شاهین که یکی از محصولات شرکت سایپا و از پرطرفدارترین خودرو در بازار است؛ این روز‌ها تاخیر در تحویل مشتریان را سردرگم و بلاتکلیف گذاشته و آنها را ناراضی کرده است. شهروند خبرنگار ما که از در سال ۱۴۰۲ در سامانه یکپارچه سازی خودرو ثبت نام کرده؛ و مبلغ مورد نیاز را واریز کرده است؛ اما همچنان در صف انتظارخودرو مانده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام همسر من سال ۱۴۰۲ در ثبت نام سامانه یکپارچه خودرو شاهین برنده شد و در دی ماه سال ۴۰۳ مبلغ ۳۰۰ میلیون واریز کردیم ولی تا این لحظه کاملا بلاتکلیف هستیم و هیچ کسی پاسخی برای وضعیت خودرو پاسخگو نیست. لطفا گزارشی از این موضوع تهیه کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.