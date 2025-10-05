وزیر ورزش و جوانان به منظور بررسی آخرین وضعیت عملیات بازسازی مجموعه ورزشی آزادی نشست مشترکی را با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء برگزار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان نشست مشترکی را با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء در محل ورزشگاه آزادی برگزار کرد تا ضمن قرار گرفتن در جریان آخرین وضعیت عملیات بازسازی مجموعه ورزشی آزادی، در خصوص تصمیمات و برنامه‌های پیش‌رو پیرامون این موضوع نیز هم‌اندیشی کنند.

در ابتدای این جلسه محمدعلی ثابت‌قدم، رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گزارش کاملی از چگونگی مراحل نوسازی استادیوم آزادی ارائه کرد و در ادامه سردار عابد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء، محمدرضا کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص تسریع بخشیدن به عملیات بازسازی این مجموعه مطرح کردند.

دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در جریان این نشست با تشکر از اهمیتی که اعضای کمیسیون عمران مجلس برای حضور در این جلسه داشتند، گفت: از همه عزیزان و نمایندگانی که امروز به ورزشگاه آزادی آمدند، تشکر می‌کنیم. حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس در مجموعه ورزشی آزادی به جهت مسئولیت نظارتی که دارند، برای وزارت ورزش و جوانان با اهمیت است. قطعا این بازدید باعث خیر و برکت برای ورزش، به ویژه برای بازسازی ورزشگاه آزادی خواهد شد. برای وزارت ورزش نوسازی مکان‌های ورزشی یک اصل است و باید یک برنامه جدید برای بهسازی و نوسازی اماکن ورزشی کشور داشته باشیم. یک بخشی از برنامه‌های میزبانی ما در راستای نوسازی اماکن ورزشی است.

در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس در بازدید میدانی در روند نوسازی بخش‌های مختلف ورزشگاه آزادی قرار گرفتند.

سیدغنی نظری، معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش و جوانان، محسن خمارلو، مدیرعامل مجموعه ورزشی آزادی و مهدی محمدنبی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال در این بازدید اعضای کمیسیون عمران را همراهی کردند.