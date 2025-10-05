وزیر ورزش و جوانان به منظور بررسی آخرین وضعیت عملیات بازسازی مجموعه ورزشی آزادی نشست مشترکی را با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء برگزار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان نشست مشترکی را با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء در محل ورزشگاه آزادی برگزار کرد تا ضمن قرار گرفتن در جریان آخرین وضعیت عملیات بازسازی مجموعه ورزشی آزادی، در خصوص تصمیمات و برنامه‌های پیش‌رو پیرامون این موضوع نیز هم‌اندیشی کنند.

در ابتدای این جلسه محمدعلی ثابت‌قدم، رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گزارش کاملی از چگونگی مراحل نوسازی استادیوم آزادی ارائه کرد و در ادامه سردار عابد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء، محمدرضا کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص تسریع بخشیدن به عملیات بازسازی این مجموعه مطرح کردند.

دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در جریان این نشست با تشکر از اهمیتی که اعضای کمیسیون عمران مجلس برای حضور در این جلسه داشتند، گفت: از همه عزیزان و نمایندگانی که امروز به ورزشگاه آزادی آمدند، تشکر می‌کنیم. حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس در مجموعه ورزشی آزادی به جهت مسئولیت نظارتی که دارند، برای وزارت ورزش و جوانان با اهمیت است. قطعا این بازدید باعث خیر و برکت برای ورزش، به ویژه برای بازسازی ورزشگاه آزادی خواهد شد. برای وزارت ورزش نوسازی مکان‌های ورزشی یک اصل است و باید یک برنامه جدید برای بهسازی و نوسازی اماکن ورزشی کشور داشته باشیم. یک بخشی از برنامه‌های میزبانی ما در راستای نوسازی اماکن ورزشی است.

در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس در بازدید میدانی در روند نوسازی بخش‌های مختلف ورزشگاه آزادی قرار گرفتند.

سیدغنی نظری، معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش و جوانان، محسن خمارلو، مدیرعامل مجموعه ورزشی آزادی و مهدی محمدنبی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال در این بازدید اعضای کمیسیون عمران را همراهی کردند.

برچسب ها: وزیر ورزش و جوانان ، ورزشگاه آزادی
خبرهای مرتبط
دنیامالی: قهرمانی توأمان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی در دنیا افتخاری ماندگار است
حاشیه جلسه دولت؛
دنیامالی: ورزشگاه آزادی تا سال آینده بازگشایی می‌شود
رضایی کوچی: انتظار سرعت در بازسازی آزادی را داریم/ می‌خواهیم روند بازسازی سه شیفت شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صادق بیت سیاح آخرین طلایی ایران شد
مهران نکویی مجد با شکست رکورد جهان طلایی شد
واکنش فدراسیون فوتبال به قرارداد بازیکن عراقی سابق استقلال
صعود ۱۵پله‌ای زنان والیبال ایران در رنکینگ جهانی
چادرملو ۱ - ۱ استقلال/ کار ساپینتو تمام شد؟
۶ کاندیدای تایید صلاحیت مدیریتی ریاست فدراسیون سوارکاری چه کسانی هستند؟
اعتراض استقلال به بنیادی‌فر؛ خطا روی چشمی کارت داشت
سویا ۴-۱ بارسلونا/ پیروزی تاریخی مردان اندلس مقابل شاگردان فلیک+ فیلم
ترکیب دگرگون‌شده استقلال برای تقابل با چادرملو
درگذشت قهرمان اسبق وزنه‌برداری آسیا
آخرین اخبار
ناپولی ۲-۱ جنوا/ هویلون صدر را به کونته هدیه داد
برنتفورد ۰ - ۱ منچسترسیتی/ پیروزی خفیف در شب رکوردشکنی گواردیولا+ فیلم
طاهری: همه از ساپینتو حمایت می‌کنند/ چمن تختی مثل موکت حرکت می‌کرد
حیدری: همه تیم‌ها مشکل دارند، نه فقط استقلال/ بدشانس بودیم که چادرملو را نبردیم
اعتراض استقلال به بنیادی‌فر؛ خطا روی چشمی کارت داشت
تاج در تمرین تیم ملی: ایمان دارم بهترین نتیجه را می‌گیرید
پایان کار ایران در رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی جهان هند با کسب ۹ نشان طلا، ۲ نقره و ۴ برنز
برگزاری قرعه‌کشی لیگ برتر هندبال بانوان با حضور ۸ تیم
صالح حردانی و رامین رضاییان به تیم ملی دعوت شدند
سویا ۴-۱ بارسلونا/ پیروزی تاریخی مردان اندلس مقابل شاگردان فلیک+ فیلم
چادرملو ۱ - ۱ استقلال/ کار ساپینتو تمام شد؟
پایان شکست‌ناپذیری کریستال‌پالاس بعد از ۱۹ مسابقه/ نیوکاسل زیر برگه اخراج آنژ پوستکوعلو امضا زد
پیام وزیر ورزش به مدال‌آوران مسابقات پارادومیدانی قهرمانی جهان
فیورنتینا ۱-۲ رم/ گرگ‌ها بی خیال صدر جدول نمی‌شوند + فیلم
پاسخ فدراسیون ژیمناستیک به خبرسازی اخیر درباره تابلوی تصویر ملی‌پوش اسبق
هنرجو: استعدادیابی دختران نوجوان پشتوانه‌ای برای تیم ملی اسکیت و افتخارات جهانی است
صادق بیت سیاح آخرین طلایی ایران شد
صدرنشینی میرباقری در پایان مرحله اول لیگ برتر دوچرخه‌سواری
مهران نکویی مجد با شکست رکورد جهان طلایی شد
حضور ۳ دختر والیبال ایران در تیم رویایی کاوا/ خلیلی MVP شد
صعود ۱۵پله‌ای زنان والیبال ایران در رنکینگ جهانی
بازدید کارگری از اردوی تیم والیبال نشسته زنان
ترکیب دگرگون‌شده استقلال برای تقابل با چادرملو
دنیامالی: نوسازی اماکن ورزشی برای وزارتخانه یک اصل است
مخالفت اسپالتی با کار در خاورمیانه
دومین پیروزی واترپلو ایران در آسیا
درگذشت قهرمان اسبق وزنه‌برداری آسیا
پیام تبریک وزارت ورزش به تیم ملی والیبال دختران ایران پس از کسب نخستین مدال طلا
واکنش فدراسیون فوتبال به قرارداد بازیکن عراقی سابق استقلال
۶ کاندیدای تایید صلاحیت مدیریتی ریاست فدراسیون سوارکاری چه کسانی هستند؟