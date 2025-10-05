باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمدقاسمی - مزارعی که در اواخر بهار برداشت شده بودند، این روز‌ها دوباره با جوانه‌زدن دانه‌های گندم، سبز شده‌اند؛ پدیده‌ای که کارشناسان آن را نشانه‌ای از ریزش قابل توجه محصول هنگام برداشت می‌دانند.

به گفته‌ی کارشناسان بخش کشاورزی، بخشی از دانه‌های گندم در زمان برداشت به دلیل استهلاک زیاد کمباین‌ها و نقص در سیستم جداسازی و کوبش، از چرخه جمع‌آوری خارج شده و در زمین باقی می‌ماند.

این دانه‌ها پس از نخستین بارش‌های پاییزی در خاک مرطوب جوانه زده و سطحی سبز از گندم‌های خودرویی را پدید آورده‌اند.

میزان هدررفت محصولات هنگام برداشت عدد دقیقی نیست، ابراهیم هزارجریبی رئیس جهادکشاورزی گلستان گفت: میزان هدررفت محصولات هنگام برداشت ۵ درصد است.

مدیرعامل کمباین سازی ایران می‌گوید ریزش از کمباین‌ها حدود ۱۱ درصد و کشاورزان معتقدند این ریزش حدود ۳۰ درصد است.

این مسئله علاوه بر اتلاف بخش قابل توجهی از محصول، بیانگر لزوم نوسازی و بازسازی ناوگان کمباین‌های استان گلستان است.

علی اصغر حمیدی فر مدیرعامل کمباین سازی ایران گفت: از ۱۹ هزار کمباینی که در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند حدود ۸ هزار کمباین فرسوده هستند. با نوسازی ناوگان کمباین می‌توان این ریزش را کاهش داد.

برخی کشاورزان نیز می‌گویند هزینه بالای تعمیرات و نبود قطعات یدکی اصلی، نگهداری کمباین‌ها را دشوار کرده و بسیاری از دستگاه‌ها سال‌هاست بدون به‌روزرسانی کار می‌کنند.

قاسم علی رایج سرپرست شعب بانک کشاورزی گلستان در این باره گفت: قرار است ۴ هزار میلیارد تومان در بحث مکانیزاسیون تخصیص داده شود، اما معتقد هستیم این مبلغ باید ۵۰ درصد افزایش یابد.

برخی کشاورزان معتقدند معاینه فنی کمباین‌ها به صورت اصولی انجام نمی‌شود.