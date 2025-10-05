مرکز سیمرغ سیما، به‌عنوان یکی از بستر‌های نوآور در تولید آثار تصویری، با رویکرد اعتماد به نیرو‌های جوان و فراهم‌کردن فرصت‌های واقعی برای تجربه‌ورزی، توانسته جایگاهی خاص در تولید آثار مستند و سریالی پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، مسعود دهنوی، کارگردان و مستندساز درباره همکاری‌اش با مرکز سیمرغ سیما تصریح کرد: از ابتدا که با سیمرغ شروع کردم، حدود سه سال پیش، فیلم‌های کوتاه اربعین را ساختیم و شروع خوبی داشتیم چراکه تعاملشان چابک و جذاب بود. در این مرکز، وضعیتی اداری که برای نسل ما ناشناخته‌تر بود، خیلی فعال نبود و نیرو‌های بسیار جوانی حضور داشتند که دست به دست هم داده بودند تا کار‌ها با روالی سریع و خوب پیش برود و این برای من که سال‌ها کار مستند انجام داده بودم، جالب و جدید بود.

همکاری مستمر مسعود دهنوی، کارگردان و مستندساز، با این مرکز از سه سال گذشته تاکنون، نمونه‌ای از مسیر رو به رشد فیلم‌سازانی است که با حمایت و اتکای به توان جوانان، به دستاورد‌های قابل‌توجهی رسیده‌اند.

برچسب ها: مستندساز ، رسانه ملی
خبرهای مرتبط
تحلیل سیاست‌گذاری رسانه‌ای پروژه «ایران جان»
بال‌گشایی «سیمرغ» بر گستره آنتن
قدردانی نظام پرستاری از برنامه «کشیک سلامت»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سریال پلیسی «الگوریتم» در راه آنتن
«الگوریتم» از اواسط مهرماه روی آنتن شبکه سه
افتتاح چهار موزه و یک کتابخانه تخصصی بنیاد مستضعفان در تهران، رامسر و جزیره کیش
پخش سریال یوسف پیامبر از شبکه آی‌فیلم
هفته ملی کودک ۱۴۰۴، مردمی برگزار می‌شود
اعتماد به جوانان، وجه تمایز سیمرغ
«نوجهان»؛ روایت کنشگری نسل تازه از شبکه یک سیما
بیش از ۸۰ نهاد در برگزاری همایش بین‌المللی تبلیغ نوین دین مشارکت می‌کنند
نمایش «نوروز» و «پسر دلفینی۲» در بخش دانش‌آموزی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
«قندپهلو» الگویی برای استفاده خلاقانه از طنز در برنامه‌های فرهنگی تلویزیون
آخرین اخبار
افشین علا: «آنگاه» با حال‌وهوایی تازه به شبکه دو بازگشته است
خونه مادر بزرگه؛ موسیقی خاطره‌ساز یک نسل + فیلم
«الگوریتم» از اواسط مهرماه روی آنتن شبکه سه
اعتماد به جوانان، وجه تمایز سیمرغ
بیش از ۸۰ نهاد در برگزاری همایش بین‌المللی تبلیغ نوین دین مشارکت می‌کنند
هفته ملی کودک ۱۴۰۴، مردمی برگزار می‌شود
نمایش «نوروز» و «پسر دلفینی۲» در بخش دانش‌آموزی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
افتتاح چهار موزه و یک کتابخانه تخصصی بنیاد مستضعفان در تهران، رامسر و جزیره کیش
سریال پلیسی «الگوریتم» در راه آنتن
پخش سریال یوسف پیامبر از شبکه آی‌فیلم
«نوجهان»؛ روایت کنشگری نسل تازه از شبکه یک سیما
«قندپهلو» الگویی برای استفاده خلاقانه از طنز در برنامه‌های فرهنگی تلویزیون
بال‌گشایی «سیمرغ» بر گستره آنتن
معرفی آثار بخش «استعداد نو» جشنواره فیلم‌کوتاه تهران
اعلام اجراهای صحنه‌ای بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی
خصوصیت عرفانی سهراب سپهری + فیلم
«کهکشان مشاهیر» هر روز از شبکه امید روی آنتن می‌رود
دلیل تعویق اجرای قانون عفاف و حجاب از زبان یکی از نمایندگان مجلس
سالن‌های جشنواره فیلم کودک از استانداردهای فنی برخوردارند
برگزاری ۹۰ جشنواره در اصفهان؛ رونق گردشگری در تمام شهرهای استان
تحلیل سیاست‌گذاری رسانه‌ای پروژه «ایران جان»