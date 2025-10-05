اعتماد به جوانان، وجه تمایز سیمرغ

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، مسعود دهنوی، کارگردان و مستندساز درباره همکاریاش با مرکز سیمرغ سیما تصریح کرد: از ابتدا که با سیمرغ شروع کردم، حدود سه سال پیش، فیلمهای کوتاه اربعین را ساختیم و شروع خوبی داشتیم چراکه تعاملشان چابک و جذاب بود. در این مرکز، وضعیتی اداری که برای نسل ما ناشناختهتر بود، خیلی فعال نبود و نیروهای بسیار جوانی حضور داشتند که دست به دست هم داده بودند تا کارها با روالی سریع و خوب پیش برود و این برای من که سالها کار مستند انجام داده بودم، جالب و جدید بود.
همکاری مستمر مسعود دهنوی، کارگردان و مستندساز، با این مرکز از سه سال گذشته تاکنون، نمونهای از مسیر رو به رشد فیلمسازانی است که با حمایت و اتکای به توان جوانان، به دستاوردهای قابلتوجهی رسیدهاند.