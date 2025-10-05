وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که جنگ غزه هنوز به پایان نرسیده و آزادی اسرای اسرائیلی فقط نخستین گام توافق است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که جنگ در غزه «هنوز» پایان نیافته و آزادی اسرای اسرائیلی را به عنوان مرحله اول توافق توصیف کرد.
او در مصاحبه با شبکه انبیسی گفت که حماس «اساساً» با پیشنهاد رئیسجمهور آمریکا و چارچوب آزادی اسرا موافقت کرده است. به گفته روبیو «آنها (حماس) در اصول و کلیات موافقت کردهاند که در مورد آینده غزه وارد مذاکره شوند. جزئیات زیادی باید در آن جا مورد بحث قرار گیرد».
با این حال، روبیو بعدا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که «هیچ چیز قطعی نیست» و «هیچ کس نمیتواند به شما بگوید که این یک تضمین ۱۰۰ درصدی است».
وزیر خارجه آمریکا میگوید: «اولویت شماره یک، اولویتی که فکر میکنیم میتوانیم خیلی سریع به آن دست یابیم، آزادی همه اسرا در ازای عقبنشینی اسرائیل به خط زرد است؛ جایی که اسرائیل در اواسط ماه اوت در غزه قرار داشت.»
وزیر خارجه آمریکا مرحله دوم توافق و بحث درباره آینده غزه را «دشوارتر» توصیف کرد. او گفت: «پس از عقبنشینی اسرائیل از خط زرد و احتمالا فراتر از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چگونه میتوان دولت موقت و مستقل فلسطینی را که حماس در آن نباشد، ایجاد کرد؟ چگونه میتوان آنها را خلع سلاح کرد؟ تمام این کارها سخت خواهد بود».
مقامات حماس و اسرائیل قرار است روزهای یکشنبه و دوشنبه در مصر مذاکرات غیرمستقیمی بر اساس طرح صلح ترامپ برگزار کنند. این مذاکرات پس از آن انجام میشود که حماس موافقت کرد اسرای اسرائیلی در غزه را آزاد کند و برخی شرایط دیگر در طرح ترامپ برای غزه را بپذیرد، اما سوالاتی در مورد خروج اسرائیل از نوار غزه و خلع سلاح همچنان وجود دارد.
منبع: رویترز