رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهروری برق ایران (ساتبا) بر توسعه همکاری‌های دوجانبه بین کشور‌های ایران و نروژ در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تبادل دانش فنی و بهره‌گیری از تجارب نروژ در مدیریت شبکه برق همگام با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت نیرو، محسن طرزطلب روز یکشنبه در دیدار با پاول بیورن استاد، سفیر نروژ در جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به برنامه‌های گسترده کشور در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر نروژ در حوزه مدیریت شبکه برق، امکان همکاری در زمینه‌های آموزشی، تبادل دانش فنی و انتقال تجارب آن کشور در بهره‌برداری از شبکه برق با حضور گسترده نیروگاه‌های تجدیدپذیر وجود دارد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های قانونی فراهم‌شده از جمله تابلوی سبز بورس انرژی و سایر مدل‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران، افزود: ایران آمادگی دارد در چارچوب همکاری‌های مشترک با نروژ، از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای بهره‌وری انرژی و اجرای پروژه‌های نوین تجدیدپذیر بهره گیرد.

نروژ باتری سبز اروپا

در این دیدار، سفیر نروژ نیز ضمن اشاره به وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور خود، توانمندی شرکت‌های نروژی در طراحی، ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های بادی فراساحل و خورشیدی و برخی پروژه‌های اجرا شده در کشور‌های همسایه ایران را تشریح کرد.

وی، ساختار کلی تولید و عرضه برق در نروژ و تبادلات منطقه‌ای آن با کشور‌های اروپایی از جمله آلمان، دانمارک و سوئد را تشریح کرد و گفت: این تعاملات باعث شده نروژ به‌عنوان «باتری سبز اروپا» شناخته شود.

نروژ با وجود صنعت نفت قدرتمند و جایگاه سومین صادرکننده گاز جهان، طی سال‌های اخیر با تصویب قوانین پیشرفته در حمایت از توسعه انرژی‌های پاک و برقی‌سازی، تقریباً تمام برق خود را از منابع پاک شامل نیروگاه‌های برق‌آبی، بادی و خورشیدی تأمین می‌کند و نزدیک به ۹۰ درصد خودرو‌های فروخته‌شده طی سال‌های اخیر در این کشور برقی هستند.

برچسب ها: انرژی های تجدیدپذیر ، تولید برق
خبرهای مرتبط
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک راهکاری برای تنوع بخشی به سبد تولید برق
افزایش ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تا تابستان آینده
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ستاد ملی برای اجرای حذف ۴ صفر از پول ملی تشکیل خواهد شد+ فیلم
آغاز عرضه تجاری آیفون با قیمت نجومی ۲۸۰ میلیون تومانی
جزئیات اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی اعلام شد+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۳ مهر ماه
ثبت رکورد ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها+ فیلم
تلاش ایران و نروژ برای همکاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها
۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد شد
پرداخت بیش از ۹۰ درصد خسارت مشترکان خانگی
ایستگاه‌های هواشناسی به ۴ هزار عدد رسید
تکالیف نهاد‌ها در به‌‏روزرسانی سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
شناسایی سرمایه گذاران چوب در استان‌ها/ احیای نهالستان‌ها با طرح کاشت یک میلیارد درخت
جزئیات اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی اعلام شد+ فیلم
ثبت رکورد ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها+ فیلم
پرداخت بیش از ۹۰ درصد خسارت مشترکان خانگی
تلاش ایران و نروژ برای همکاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها
تکالیف نهاد‌ها در به‌‏روزرسانی سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری
صرفه جویی سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت با افتتاح آزاد راه شیراز- اصفهان
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۳ مهر ماه
حذف فرآیندهای مبتنی بر کاغذ با اجرای صورت حساب الکترونیکی
آغاز عرضه تجاری آیفون با قیمت نجومی ۲۸۰ میلیون تومانی
ستاد ملی برای اجرای حذف ۴ صفر از پول ملی تشکیل خواهد شد+ فیلم
ایستگاه‌های هواشناسی به ۴ هزار عدد رسید
ناترازی‌های اقتصادی و مشکلات سیستم بانکی از جمله چالش‌های بلندمدت اقتصاد
۹۰ هزار کیلومتر راه هوایی زیر پوشش خدمات ناوبری هوایی ایران است
۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد شد
۹۸ درصد مرغ مصرفی کشور مرغ گرم است
امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه حمل ریلی میان ایران، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان
ورود ۲۸۳ ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده به شبکه راه آهن کشور+فیلم
کارت الکترونیک آرد جامعه عشایر به زودی اجرا می‌شود/تخصیص ۳ همت اعتبار برای رفع تنش آبی جامعه عشایر + فیلم
سرمایه‌گذاری ۹ همتی بخش خصوصی در صنعت هوایی/ ۲هزار و ۱۰۰ صندلی پرواز اضافه شد
مصرف ۴۰ درصد بنزین در ۵ استان کشور
افزایش بیش از ۶۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
تداوم عرضه اسکناس ارز توسط بانک مرکزی
با مصوبه حذف ۴صفر هر ریال معادل ۱۰۰ قران شد+فیلم
افتتاح پروژه‌های مسکن حمایتی و حمل و نقلی به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار+ فیلم
گام سوم دولت با افتتاح ۵۷ هزار واحد مسکن حمایتی آغاز شد
چالش‌های برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ ارائه‌ درخواست تمدید مهلت برگزاری مجامع به شورای عالی بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴
تغییر روزانه شاخص‌های تعدیل قیمتی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن+ فیلم