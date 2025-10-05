مرحله دوم و نهایی مسابقات ملی دانش‌آموزی «دانش مغز» در محل دانشگاه علوم‌پزشکی ایران برگزار و نماینده ایران برای شرکت در مسابقات جهانی Brain Bee ۲۰۲۵ آمریکا مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مسابقات ملی دانش‌آموزی «دانش‌مغز» هر ساله با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در کشور برگزار می‌شود.

ایران تاکنون هفت بار در رقابت‌های جهانی Brain Bee حضور یافته و عملکردی موفق در این رقابت‌ها به ثبت رسانده است، به طوری‌که در شش دوره اخیر این مسابقات، نمایندگان اعزامی کشورمان جایگاه اول تا پنجم این رقابت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که بیانگر توانمندی‌های علمی نوجوانان ایرانی در سطح بین‌المللی است.

این مسابقات که به عنوان المپیاد جهانی علوم اعصاب نوجوانان نیز شناخته می‌شود، از سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز شده و اکنون در بیش از ۵۰ کشور جهان برگزار می‌شود.

هدف اصلی این رقابت‌ها تشویق و علاقمند ساختن دانش‌آموزان به یادگیری درباره مغز و علوم اعصاب، پرورش استعداد‌های جوان و ایجاد انگیزه برای نسل آینده به منظور ورود به حوزه پژوهش‌های مغزی است.

در یازدهمین دوره مسابقه ملی دانش‌آموزی دانش‌مغز (Brain Bee) درکشور، هزاران دانش‌آموز از استان‌های مختلف اسفندماه ۱۴۰۳ در یک آزمون تئوری شرکت کردند و طی آن در مرحله نخست این رقابت‌ها ده‌ها دانش‌آموز به دور بعدی و نهایی مسابقات راه یافتند.

مرحله دوم و نهایی مسابقات ملی دانش‌آموزی «دانش مغز» در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار و طی آن مهسا علیزاده از تهران موفق به کسب مقام نخست کشوری شد و به عنوان نماینده ایران برای شرکت در مرحله جهانی Brain Bee ۲۰۲۵ آمریکا انتخاب شد.

رقابت جهانی Brain Bee ۲۰۲۵ با حضور نمایندگان برگزیده کشور‌های مختلف جهان در امریکا برگزار خواهد شد و نماینده ایران در کنار برترین‌های سایر کشور‌ها به رقابت خواهد پرداخت.

