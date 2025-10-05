باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن میرباقری در تازهترین فعالیت کارگردانی خود سریال اکشن پلیسی «الگوریتم» را با طراحی و تهیهکنندگی ابوالفضل صفری و بر اساس فیلمنامهای مشترک از خودش و آرش قادری جلوی دوربین برده است.
«الگوریتم» از جمله آثار پر بازیگر تلویزیون محسوب میشود. مهدی زمین پرداز، پیام احمدینیا، بهار قاسمی، بهادر زمانی، سعید شریف و امیر کاوه آهنین جان و محسن قصابیان همراه با فرشید زارعی فرد، محمد رسول صفری، علی جلالی، سیاوش گرجستانی، مهدی علیپور، سانای امیرآبادی، سلمان فرخنده، کامران کاظمی، هدیه رضایی، سعید نبوی، نیکو آزاد، مریم ماهور، صالح صارمی و سام نوری در این سریال به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان «الگوریتم» آمده است: «پیاده که به ته خط رسید، بازی عوض میشه بازیگر واقعی همون مهره ایه که دیده نمیشه مهرهای که نمیبینی، سرنوشتت رو رقم میزنه. حرکت بعدی همیشه از تو جلوتره. سربازی که به ته خط میرسه، سرباز نیست... وزیره!»
سریال «الگوریتم» از محصولات مرکز سیمافیلم است که بهزودی هر شب ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه سه میرود.