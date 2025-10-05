مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر از تداوم اجرای طرح بیمه خسارات ناشی از نوسانات و حوادث برق برای مشترکان خانگی و تجاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش خبرگزاری توانیر، عبدالامیر یاقوتی با اشاره به حمایت از حقوق مشترکان و استمرار این خدمت اجتماعی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ نیز طبق روال گذشته، مبلغ بیمه درج‌شده در قبوض برق مشترکان بدون تغییر باقی مانده است؛ به‌طوری‌که برای مشترکان خانگی ماهانه ۳۰۰ تومان و برای مشترکان تجاری ۳ هزار تومان منظور می‌شود.

وی افزود: مبالغ دریافتی پس از وصول، در اختیار شرکت بیمه‌گری قرار می‌گیرد که در فرآیند مناقصه برنده شده است تا خسارات ناشی از آتش‌سوزی‌های مرتبط با برق را جبران کند. بر همین اساس، در سال جاری شرکت بیمه آرمان به‌عنوان بیمه‌گر جدید انتخاب شده که پیش‌تر نیز در سال ۱۴۰۰ با توانیر همکاری داشته است.

یاقوتی با اشاره به روند مکانیزه رسیدگی به پرونده‌های خسارت تصریح کرد: مشترکان زیان‌دیده می‌توانند با مراجعه به سامانه بیمه توانیر به نشانی bime.tavanir.gov.ir اطلاعات خود را ثبت و مدارک لازم را بارگذاری کنند. این اطلاعات به‌صورت الکترونیکی در اختیار شرکت بیمه‌گر قرار می‌گیرد و پس از ارزیابی فنی و تأیید خسارت، مبلغ مربوطه به حساب مشترک واریز می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر خاطرنشان کرد: فرآیند پرداخت خسارت‌های سال جاری از حدود یک ماه آینده آغاز خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان دی‌ماه، تمام پرونده‌های معوق از ابتدای سال جاری تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: پرونده‌های مربوط به سال ۱۴۰۳ که با بیمه دانا در حال رسیدگی است نیز تقریباً به مراحل پایانی رسیده و تنها تعداد محدودی از آنها به‌دلیل نقص مدارک در حال تکمیل است.

یاقوتی در پایان ضمن قدردانی از همکاری شرکت‌های بیمه‌گر در اجرای این طرح، بر استمرار حمایت توانیر از حقوق مشترکان و تسهیل فرآیند رسیدگی به خسارات ناشی از حوادث برق تأکید کرد.

برچسب ها: شرکت توانیر ، پرداخت خسارت
خبرهای مرتبط
معاون شهردار تهران خبر داد:
آغاز پرداخت خسارات اثاثیه از پایان مهر ماه
بازنگری در دستورالعمل برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز
خاموشی‌های خانگی متوقف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ستاد ملی برای اجرای حذف ۴ صفر از پول ملی تشکیل خواهد شد+ فیلم
آغاز عرضه تجاری آیفون با قیمت نجومی ۲۸۰ میلیون تومانی
جزئیات اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی اعلام شد+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۳ مهر ماه
ثبت رکورد ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها+ فیلم
تلاش ایران و نروژ برای همکاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها
۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد شد
پرداخت بیش از ۹۰ درصد خسارت مشترکان خانگی
ایستگاه‌های هواشناسی به ۴ هزار عدد رسید
تکالیف نهاد‌ها در به‌‏روزرسانی سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
شناسایی سرمایه گذاران چوب در استان‌ها/ احیای نهالستان‌ها با طرح کاشت یک میلیارد درخت
جزئیات اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی اعلام شد+ فیلم
ثبت رکورد ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها+ فیلم
پرداخت بیش از ۹۰ درصد خسارت مشترکان خانگی
تلاش ایران و نروژ برای همکاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها
تکالیف نهاد‌ها در به‌‏روزرسانی سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری
صرفه جویی سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت با افتتاح آزاد راه شیراز- اصفهان
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۳ مهر ماه
حذف فرآیندهای مبتنی بر کاغذ با اجرای صورت حساب الکترونیکی
آغاز عرضه تجاری آیفون با قیمت نجومی ۲۸۰ میلیون تومانی
ستاد ملی برای اجرای حذف ۴ صفر از پول ملی تشکیل خواهد شد+ فیلم
ایستگاه‌های هواشناسی به ۴ هزار عدد رسید
ناترازی‌های اقتصادی و مشکلات سیستم بانکی از جمله چالش‌های بلندمدت اقتصاد
۹۰ هزار کیلومتر راه هوایی زیر پوشش خدمات ناوبری هوایی ایران است
۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد شد
۹۸ درصد مرغ مصرفی کشور مرغ گرم است
امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه حمل ریلی میان ایران، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان
ورود ۲۸۳ ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده به شبکه راه آهن کشور+فیلم
کارت الکترونیک آرد جامعه عشایر به زودی اجرا می‌شود/تخصیص ۳ همت اعتبار برای رفع تنش آبی جامعه عشایر + فیلم
سرمایه‌گذاری ۹ همتی بخش خصوصی در صنعت هوایی/ ۲هزار و ۱۰۰ صندلی پرواز اضافه شد
مصرف ۴۰ درصد بنزین در ۵ استان کشور
افزایش بیش از ۶۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
تداوم عرضه اسکناس ارز توسط بانک مرکزی
با مصوبه حذف ۴صفر هر ریال معادل ۱۰۰ قران شد+فیلم
افتتاح پروژه‌های مسکن حمایتی و حمل و نقلی به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار+ فیلم
گام سوم دولت با افتتاح ۵۷ هزار واحد مسکن حمایتی آغاز شد
چالش‌های برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ ارائه‌ درخواست تمدید مهلت برگزاری مجامع به شورای عالی بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴
تغییر روزانه شاخص‌های تعدیل قیمتی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن+ فیلم