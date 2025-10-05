باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین روز از رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند، بعدازظهر امروز (یکشنبه) رقابت پرتاب وزنه کلاس F۳۴ مردان برگزار شد.
در این رقابت مهران نکویی مجد ملیپوش کشورمان در کنار ورزشکارانی از کلمبیا (دو نفر)، لیتوانی، ترکیه، قطر، چین، اردن، روسیه و جمهوری چک حضور داشت.
نماینده ۴۳ ساله کشورمان که سابقه کسب دو مدال نقره در رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ را دارد و سال گذشته محرومیت چهار سالهاش را پشت سر گذاشت، در رقابت امروز رکورد ۱۲.۲۷ متر را به ثبت رساند و ضمن شکستن رکورد جهان، موفق به کسب مدال طلا شد.
با این مدال، تعداد مدالهای کاروان ایران به عدد ۱۴ شامل هشت طلا، دو نقره و چهار برنز رسید.