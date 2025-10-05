باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فراجا، سرهنگ نقی محمودی در تشریح این خبر اظهار کرد: براساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام کلاهبرداری و انتقال مال غیر، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

رئیس پلیس بین الملل فراجا گفت: این متهم تحت عنوان سازنده ساختمان، چندین واحد مسکونی در حال ساخت را که بصورت پیش فروش واگذار کرده بود، مجددا طی قولنامه‌های غیر رسمی به افراد دیگری فروخته و پس از جمع آوری اموال حاصل از فروش واحد‌های نیمه ساز، متواری و بصورت غیر قانونی از کشور خارج می‌شود.

استرداد کلاهبردار ۱۶۴ هزار دلاری به کشور

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به صورت ویژه در کشور‌های منطقه در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ محمودی با اشاره به تلاش‌های بی وقفه صورت گرفته در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی مبنی بر ردیابی متهم در کشور‌های احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهم در یکی از کشور‌های همسایه دستگیر می‌شود.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا افزود: با هماهنگی صورت گرفته میان پلیس بین‌الملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، متهم به جمهوری اسلامی ایران مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی مربوطه گردید.