معاون وزیر نفت گفت: رکورد ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها رسیدیم که زمینه ساز کاهش قطعی برق در زمستان می‌شود.

محمد صادق عظیمی فر مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: خوشبختانه امروز موفق شدیم میزان تحویل نفت گاز به نیروگاه‌ها را افزایش دهیم و به رکورد تاریخی ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها برسیم. این میزان نسبت به زمان مشابه سال گذشته تقریباً ۱۲۸ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد:در انبارهای پخش که به عنوان پشتیبان نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، ما سطح مناسبی از ذخیره‌سازی نفت گاز داریم. به طور تقریبی، این ذخیره‌سازی به دو و نیم میلیارد لیتر می‌رسد. 

وی ادامه داد:این میزان نفت گاز به ما کمک می‌کند تا در مواقعی که با محدودیت گاز مواجه هستیم، بتوانیم به صورت پایدار سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها را تأمین کنیم. 

او بیان کرد: اگر مدیریت مناسبی در سبد سوخت نیروگاه‌ها وجود داشته باشد، امیدواریم بتوانیم زمستان امسال را بدون قطع برق سپری کنیم.

وی یادآور شد: ما به رکورد ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها رسیدیم که ۱۲۸ درصد بیشتر از سال گذشته است. این ذخیره‌سازی به ما کمک می‌کند تا در شرایط محدودیت گاز، سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها را تأمین کنیم و امیدواریم زمستان بدون قطع برق را تجربه کنیم.

برچسب ها: نفت ، نیروگاه
