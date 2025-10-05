باشگاه خبرنگاران جوان - طبق پیشبینی اداره کل هواشناسی استان تهران، در پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش نسبی وزش باد خواهد بود.
براساس اطلاعات موجود، در این مدت در نواحی پرتردد شهری وقوع پدیده غبار محلی و احتمال انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار، افزایش نسبی غلظت آلایندههای هوا و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست، اما پیشبینیها نشان میدهد که گرد و خاک همچنان میهمان پایتختنشینان است.
اداره کل هواشناسی استان تهران پیشبینی کرد که امروز کاهش نسبی دما و از فردا روند افزایش تدریجی دما مورد انتظار است.
ماندگاری گرد و خاک تا آخرهفته؛ هوای تهران چهار درجه گرم میشود
هوا چهار درجه گرم میشود
برمبنای اطلاعات هواشناسی تهران، آسمان پایتخت از یکشنبه ۱۳ مهر تا پنجشنبه ۱۷ مهرماه صاف در برخی ساعات همراه با غبار محلی و وزش باد شدید پیشبینی شده است که وضعیت وقوع پدیده گرد و خاک تا پایان هفته جاری در اغلب نقاط استان ادامهدار خواهد بود.
همچنین بیشینه دمای پایتخت در این بازه زمانی با چهار درجه تغییر از ۲۷ به ۳۱ درجه سانتیگراد میرسد همچنین کمینه دما از ۱۷ به ۳۰ درجه سانتیگراد تغییر خواهد کرد که در این بخش نیز نشانههایی از گرم شدن هوا دارد.