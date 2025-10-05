باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی _امیرعباس سلطان‌پورفرماندار عجب‌شیر گفت:این مدرسه با زیربنای ۱۳۷ مترمربع و ظرفیت ۲۸ دانش‌آموز، به‌صورت نیمه‌مشارکتی و با همکاری خیر مدرسه‌ساز میر مرتضی میری احداث و با هزینه‌ای بالغ بر ۶ میلیارد تتومان به بهره‌برداری رسید.

وی در این آیین از خیر بزرگوار قدردانی کرد و وی را شهروند افتخاری عجب‌شیر نامید و ابراز امیدواری کرد با تداوم این مشارکت‌ها، مدارس دیگری نیز در مناطق روستایی ساخته شود.

میر مرتضی میری خیر مدرسه‌سازهم گفت:امیدوارم دانش‌آموزان این مدرسه آینده‌سازان ایران اسلامی باشند و با علم و ایمان مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهند.