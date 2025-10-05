باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه العربیه، متعلق به عربستان گزارش داد که دهها وسیله نقلیه سنگین مصری از دیروز وارد نوار غزه شده و شروع به ایجاد اردوگاههای موقت آوارگان در مرکز این باریکه کردهاند.
طبق این گزارش، اردوگاههای جدید در منطقهای نزدیک اردوگاه پناهندگان «البریج» در حال ایجاد هستند.
این شبکه همچنین گزارش داد که سایر وسایل نقلیه مصری نیز از این کشور وارد شدهاند تا پس از ویرانیهای گسترده ناشی از جنگ، آواربرداری کرده و حرکت در امتداد جادههای نوار غزه را تسهیل کنند.
در حال حاضر و پس از دو سال جنگ و بمباران رژیم اسرائیل در سراسر نوار غزه، اکثر مردم در چادرها زندگی میکنند. سازمان ملل متحد اواخر بهار امسال تخمین زد که بیش از ۹۲ درصد از کل ساختمانهای مسکونی در غزه از زمان آغاز جنگ آسیب دیده یا به کل تخریب شدهاند. گفته میشود آوار حاصل از بمبارانهای مداوم در این باریکه نزدیک به ۵۰ میلیون تن است؛ حجم عظیمی از آوار که جمعآوری آن در شرایط فعلی دههها طول میکشد.
منبع: رویترز