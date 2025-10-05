باشگاه خبرنگاران جوان - فرامرز عظیمی روز یکشنبه در جریان بازدید از محل استقرار دستگاه‌های حفار خط دوم مترو قم گفت: عملیات انتقال این دستگاه‌ها با مشارکت مؤسسه حرا وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء انجام شده و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، یک دستگاه دیگر با قطر ۹ متر نیز تا سال آینده به قم منتقل می‌شود تا روند حفاری با سرعت بیشتری ادامه یابد.

شهردار قم با اشاره به آغاز قریب‌الوقوع عملیات اجرایی گفت: پس از انجام اورهال و آماده‌سازی‌های فنی، حفاری خط دوم مترو از ۲ مسیر به‌صورت هم‌زمان آغاز خواهد شد؛ به‌طوری‌که دستگاه نخست از بوستان علوی به سمت میدان شیخ مفید و دستگاه دوم از شهرک شهید رئیسی در جهت مخالف فعالیت خود را شروع می‌کند.

عظیمی با بیان اینکه فاز نخست این خط حدود ۱۲ کیلومتر طول دارد، افزود: تنها برای اجرای تونل‌ها در سالجاری به ۱۵ همت اعتبار نیاز است و در مجموع برآورد می‌شود تکمیل کل پروژه به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته باشد.

او توسعه خطوط مترو را یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری قم دانست و گفت: مترو یکی از مؤثرترین ابزار‌های حمل‌ونقل عمومی در کاهش ترافیک و تسهیل جابه‌جایی شهروندان است و با توجه به جایگاه زیارتی قم و حضور میلیون‌ها زائر در طول سال، ضرورت اجرای این پروژه بیش از پیش احساس می‌شود.

شهردار قم در تشریح مسیر خط دوم مترو افزود: بر اساس طراحی‌های انجام‌شده، این خط از شهرک شهید رئیسی آغاز و پس از عبور از مناطق مرکزی تا خیابان امام خمینی (ره) امتداد می‌یابد. طول کلی این خط ۲۸ کیلومتر و دارای ۲۱ ایستگاه است که بهره‌برداری از آن نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی و بهبود جابه‌جایی شهری ایفا خواهد کرد.

عظیمی با تأکید بر عزم جدی مدیریت شهری برای اجرای این پروژه گفت: به‌عنوان خادم مردم شریف قم، همراه با همکارانم در شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرداری، تمام تلاش خود را به‌کار خواهیم بست تا پروژه عظیم خط دوم مترو قم در دوره کنونی مدیریت شهری به سرانجامی مطلوب برسد.

طرح متروی قم از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا مسوول اجرای آن است. خط یک مترو به طول ۱۴.۸ کیلومتر و شامل ۱۴ ایستگاه از قلعه‌کامکار تا میدان شهید مطهری است؛ مرحله نخست آن تقریبا تکمیل شده، اما به دلیل تامین نشدن واگن‌ها هنوز بهره‌برداری نشده است. خط ۲ متروی قم با طول ۱۸ کیلومتر و ۱۶ ایستگاه در حال اجراست و از شهرک پردیسان تا منطقه خداکرم اجرا می‌شود.

شهرک پردیسان در منطقه هشتم شهرداری قم و در جنوب غربی این شهر واقع شده‌است، این منطقه در سال ۱۳۷۷ توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت تاسیس و در سال ۱۳۹۰ به یکی از مناطق شهرداری تبدیل شد.

منبع:روابط عمومی شهرداری قم