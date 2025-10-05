باشگاه خبرنگاران جوان - از متقاضیانی که اسامی آنان در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به عنوان معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص (تضمین اشتغال) در پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» و مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی درج شده است، دعوت می‌شود از روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ برای اطلاع از مدارک مورد نیاز، زمان و محل مصاحبه، معاینه و صلاحیت‌های عمومی به درگاه اطلاع ­رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir مراجعه نمایند.

ضمناً عدم مراجعه برای شرکت در مراحل فوق، به منزله انصراف متقاضی از گزینش در کدرشته‌محل یا رشته‌محل‌های انتخابی مربوط تلقی می‌شود و فرصت دیگری برای انجام مراحل مذکور وجود نخواهد داشت و هیچ تقاضایی قابل پذیرش نیست؛ لذا به متقاضیان تاکید می‌شود که در مهلت مقرر تعیین شده به محل ذیربط مراجعه نمایند.

شایان ذکر است به هنگام گزینش نهایی در هر کدرشته محل اعلام شده در این اطلاعیه، متقاضیانی شرکت داده خواهند شد که نتیجه مصاحبه و سایر مراحل گزینش آنان توسط مراجع ذیربط تایید شود.

فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته محل‌های دارای شرایط خاص دوره‌های کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» و مهندسی فناوری و دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قابل مشاهده است.

منبع: سازمان سنجش