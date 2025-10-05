مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم از شناسایی و ضبط چهار دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) غیرمجاز در یکی از واحد‌های مسکونی این استان خبر داد و از مردم خواست در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، موارد را برای پیگیری قانونی اطلاع دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یوسف صادقی گفت: در بازرسی مشترک کارشناسان دفتر حراست و امور محرمانه شرکت و پلیس امنیت اقتصادی، چهار دستگاه ماینر غیرمجاز که از برق غیرقانونی برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کردند، در یک واحد مسکونی کشف و ضبط شد.

او اضافه کرد: برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع از مسیر قانونی در حال پیگیری است.

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم با تاکید بر اهمیت مشارکت مردمی در مقابله با تخلفات حوزه انرژی، گفت: هم‌استانی‌های گرامی می‌توانند در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با استخراج ارز دیجیتال، موضوع را از طریق ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا مراجعه به پایگاه اینترنتی www.tavanir.org.ir/samaat اطلاع دهند.

صادقی با اشاره به طرح تشویقی شرکت توزیع نیروی برق قم، عنوان کرد: افرادی که اطلاعات مستند و قابل پیگیری درباره استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های ماینر ارائه دهند، بسته به اهمیت گزارش خود، از پاداش نقدی بین یک تا ۲۰۰ میلیون تومان برخوردار خواهند شد.

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۸۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۱۰۱ مرکز این استان شناسایی و جمع‌آوری شد.

اگر تعداد کشفیات ماینر‌ها به نسبت مشترکان شرکت‌های توزیع نیروی برق در سراسر کشور محاسبه شود، شرکت توزیع برق قم با وجود وسعت جغرافیایی محدود و شمار کمتر مشترکان، رتبه اول کشور را به خود اختصاص خواهد داد.

۲۹ درصد مصرف برق استان در بخش صنعتی، ۱۲ درصد مصرف در بخش کشاورزی، ۱۰.۷ در بخش عمومی و اداری، ۱۰ درصد در بخش تجاری و ۲ درصد در بخش روشنایی انجام می‌شود.

منبع:روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قم

