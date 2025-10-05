نشست امنیتی طالبان در قندهار با محوریت بررسی وضعیت پایگاه بگرام

طالبان نشست سه‌روزه‌ای با حضور ۴۰۰ شهردار و ۳۴ والی در قندهار برگزار کرد که در آن موضوعاتی همچون بررسی وضعیت پایگاه هوایی بگرام، تقویت هماهنگی ادارات محلی و برنامه‌های آینده سیاسی-نظامی این گروه مورد بحث قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- طالبان نشست سه‌روزه امنیتی با حضور ۴۰۰ شهردار و ۳۴ والی در قندهار برگزار کرد. این گردهمایی به ریاست هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و با هدف بررسی وضعیت پایگاه هوایی بگرام و تقویت هماهنگی میان ادارات محلی تشکیل شد.

بر اساس گزارش منابع آگاه، آخوندزاده در روز پایانی این نشست مستقیماً با شرکت‌کنندگان دیدار و درباره برنامه‌های آینده سیاسی و نظامی طالبان سخنرانی کرد. پیش از این، شبکه المیادین گزارش داده بود که رهبر طالبان، مسئولان ارشد این گروه را برای گفت‌وگو درباره پایگاه بگرام به قندهار فراخوانده بود.

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، ادعا کرده قصد دارد بار دیگر نیروهای آمریکایی را به پایگاه راهبردی بگرام بازگرداند. او همچنین در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» به افغانستان هشدار داده بود که در صورت بازنگرداندن این پایگاه، «اتفاق‌های بدی» رخ خواهد داد. در پاسخ، مقامات افغانستان او را به عقلانیت و پرهیز از تکرار شکست‌های گذشته فراخواندند.

برچسب ها: تحولات افغانستان ، بگرام ، قندهار
تبادل نظر
آخرین اخبار
