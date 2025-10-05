باشگاه خبرنگاران جوان - علی گودرزی در نشست امضای تفاهمنامه همکاری شرکت گاز قم با ادارهکل آموزش و پرورش این استان، گفت: صنایع کشور همچنان وابستگی بالایی به انرژیهای فسیلی دارند و حرکت به سمت تعادل در استفاده از منابع مختلف انرژی از سیاستهای اصلی وزارت نفت است.
مدیرعامل شرکت گاز قم اضافهکرد: اگر به جای سوزاندن غیربهرهور گاز، به صادرات آن فکر کنیم، هم منافع اقتصادی کشور افزایش مییابد و هم از اتلاف منابع جلوگیری خواهد شد.
گودرزی با اشاره به هدررفت بالای انرژی در نیروگاههای قدیمی، گفت: نوسازی و ارتقای راندمان نیروگاهها از مهمترین الزامات مدیریت بهینه انرژی در کشور است.
مدیرعامل شرکت گاز قم همچنین نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی را یکی از راهکارهای موثر برای مقابله با ناترازی دانست و افزود: دانشآموزان بهعنوان قشر اثرگذار جامعه، بیشترین ظرفیت را در یادگیری و انتقال مفاهیم صرفهجویی دارند.
مدیرعامل شرکت گاز قم در پایان با اشاره به امضای تفاهمنامه میان شرکت گاز و آموزش و پرورش قم، گفت: هدف از این همکاری، آموزش و ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی در میان دانشآموزان بهعنوان آیندهسازان کشور است.
در این جلسه، مدیرکل آموزش و پرورش قم نیز با اشاره به پوشش بیش از ۳۱۵ هزار دانشآموز، ۱۷ هزار معلم و هفت هزار بازنشسته، بیان کرد: ناترازی انرژی بهویژه در بخش گاز از موضوعات مهم کشور است و این تفاهمنامه میتواند گامی موثر در فرهنگسازی مصرف بهینه باشد.
محمدجواد محمدیسعید تاکید کرد: شرکت ملی گاز ایران همواره از آموزش و پرورش حمایت کرده و این همکاری باید بهصورت مستمر ادامه یابد.
مدیرکل پدافند غیرعامل قم نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت آموزش فرهنگ مصرف انرژی به دانشآموزان، گفت: همه اقدامات شرکت گاز باید قابل رصد و ارزیابی باشد تا اثربخشی آن مشخص شود.
مهدی متقیان افزود: استان قم باید با کمترین مشکل از فصل سرما عبور کند و دستگاههای اجرایی با درس گرفتن از تجربههای گذشته، برای مدیریت بحران و مقابله با ناترازی انرژی آماده باشند.
تفاهمنامه شرکت گاز با ادارهکل آموزش و پرورش استان قم با هدف همکاری در حوزه آموزش مصرف ایمن و بهینه انرژی به دانشآموزان این استان منعقد شد.
شمار کل مشترکین گاز طبیعی استان بیش از ۴۷۱ هزار مشترک است.
منبع:روابط عمومی شرکت گاز قم