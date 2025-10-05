باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - صدها هزار نفر از مردم هلند امروز به خیابانهای آمستردام آمدند تا حمایت خود را از مردم غزه اعلام کرده و از دولت بخواهند اقدامات سختگیرانهتری علیه نسلکشی رژیم اسرائیل اتخاذ کند.
سازماندهندگان تخمین زدند که حدود ۲۵۰ هزار نفر به این تظاهرات پیوستند. اکثر آنها برای نشان دادن حمایت خود از یک «خط قرمز» نمادین علیه محاصره غزه توسط رژیم اسرائیل، لباس قرمز پوشیده بودند.
معترضان از هر سنی در میانه باران به خیابانها آمدند تا به این راهپیمایی ۶ کیلومتری بپیوندند. آنها ضمن به اهتزاز درآوردن پرچمهای فلسطین، شعار «فلسطین آزاد» «شرم بر اسرائیل» و «تا زمانی که غزه آزاد نشود، ما آزاد نیستیم» سر دادند.
سازماندهندگان این تظاهرات گفتند که دولت هلند به اندازه کافی برای جلوگیری از ارتکاب جنایات جنگی اسرائیل تلاش نمیکند و از سیاستمداران خواستند، اقدامات جدیتری انجام دهد.
دولت هلند به آرامی موضع خود را علیه رژیم اسرائیل تغییر داده و در ماه ژوئیه برای دو وزیر راست افراطی کابینه نتانیاهو، ممنوعیت سفر اعمال کرده است. همچنین ماه گذشته، دولت هلند اعلام کرد که قصد دارد واردات کالاهای تولید شده در شهرکهای یهودینشین در سرزمینهای اشغالی را ممنوع کند.
منبع: الجزیره