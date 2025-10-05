باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدتقی تذروی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: هرگاه اراده‌ها با هم همسو شوند و متحدانه وارد عمل گردند، دستاورد‌های بزرگ و مثبت حاصل خواهد شد.

او به جابه‌جایی بازار دروازه کازرون و انتقال صنوف آن به بازار پروتئین به‌عنوان نمونه‌ای موفق از عملکرد مدیریت شهری با پشتیبانی شورای شهر اشاره کرد و افزود: شهردار شیراز نشان داد که تیم مدیریتی فعلی توانایی حل مشکلات انباشته‌شده از گذشته را دارد و انتظار می‌رود سایر چالش‌های شهری نیز با همین رویکرد برطرف شوند.

نائب رئیس شورای شهر شیراز همچنین به موضوع تصرف پیاده‌رو‌ها و خیابان‌ها توسط برخی کسبه پرداخت و گفت: اگر تا دیروز تنها پیاده‌رو‌ها در اختیار مشاغل بود، امروز حتی خیابان‌ها نیز محل ادعای آنان شده و مانع پارک خودرو‌ها می‌شوند که این امر به معنای تضییع حقوق عمومی است. لازم است ابتدا با روش‌های ارشادی و هشداردهنده و سپس با اقدامات قاطع، این معضل فرهنگی برطرف شود.

تذروی در ادامه به مسئله معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: این مشکل نیازمند همکاری بین‌دستگاهی است. اگرچه در گذشته برنامه‌ای تدوین و وظایف هر نهاد مشخص شد، اما برخی دستگاه‌ها از اجرای تعهدات خود سر باز زدند و همین امر موجب تشدید بحران شد؛ به‌ویژه در بافت‌های تاریخی شهر که چهره‌ای نامطلوب به آن بخشیده‌اند.

او از شهردار خواست با جدیت جلسات هم‌اندیشی برگزار کرده و نقشه راهی مشخص تدوین کند تا با همکاری کارگروه‌های مشترک، این معضل به‌طور مؤثر مدیریت شود.

طرح ساماندهی دروازه کازرون؛ الگویی موفق در مدیریت شهری

مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز، از تصویب طرح ساماندهی محدوده دروازه کازرون در کمیته فنی استانداری فارس خبر داد و گفت: انتقال صنوف مزاحم به بازار پروتئین و اجرای این طرح، نمونه‌ای موفق از تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و اصناف در مسیر مدیریت شهری است.

زارعی با اشاره به همکاری مشترک استانداری فارس، فرمانداری، دادگستری، نیروی انتظامی، اتاق اصناف و شهرداری شیراز در اجرای این طرح افزود: شهرداری از سه سال پیش با هدایت شهردار کلانشهر و تلاش معاونت‌های خدمات شهری و فناوری اطلاعات، تکمیل ساختمان بازار پروتئین را که بیش از یک دهه بلااستفاده مانده بود، در دستور کار قرار داد تا زمینه انتقال صنوف فراهم شود.

او با قدردانی از همراهی مردم و اصناف، اجرای این طرح را نوعی «جراحی شهری» دانست که با هدف ارتقای نظم، بهداشت و ایمنی محیطی انجام شد. زارعی تأکید کرد: اقناع صنوف از طریق جلسات متعدد و گفت‌و‌گو‌های سازنده، یکی از نقاط قوت این طرح بود و نشان داد که مشارکت مردمی نقش کلیدی در پیشبرد اصلاحات شهری دارد.

زارعی همچنین به اقدامات کمیسیون تحت مدیریت خود اشاره کرد و گفت: در سه سال گذشته، پنج مصوبه، هفت جلسه رسمی و دوازده نشست فوق‌العاده برای پیگیری این طرح برگزار شده است. همکاری اعضای شورا و همراهی دستگاه‌های اجرایی موجب شد این طرح بدون چالش جدی به نتیجه برسد.

او در پایان خاطرنشان کرد: با وجود انتقال حدود ۸۰ درصد صنوف به بازار جدید، اقدامات تکمیلی مانند تقویت سیستم تهویه، مدیریت ترافیک اطراف، استفاده بهینه از پارکینگ‌ها و بهسازی محیط پیرامونی باید در دستور کار قرار گیرد.

زارعی همچنین از پیگیری تعیین‌تکلیف زباله‌های تخلیه‌شده، تغییر کاربری اراضی پلمب‌شده و اجرای طرح «سامانه پرواز کازرون» در کمیسیون ماده پنج خبر داد و افزود: تجربه موفق دروازه کازرون می‌تواند الگویی برای سایر نقاط شهر باشد و با ادامه همکاری میان دستگاه‌ها و مشارکت شهروندان، زمینه تحقق شهری منظم و زیست‌پذیر در شیراز فراهم شود.