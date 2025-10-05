رئیس پلیس راهور فراجا گفت: رانندگانی که به دلیل دیرکرد در پرداخت جرایم، مبلغ جریمه آنها به دو برابر افزایش پیدا کرده، در هفته فراجا (۱۱ تا ۱۷ مهرماه) می‌توانند تنها اصل مبالغ جرایم را پرداخت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید تیمور حسینی روز یکشنبه ضمن تبریک فرا رسیدن هفته فراجا به ارائه خدمات ویژه پلیس در این هفته اشاره کرد و افزود: ساعت کاری مراکز خدمات رسانی پلیس راهور (شامل مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک) به مدت ۲ ساعت افزایش یافته و این مراکز تا ساعت ۱۶ آماده خدمت رسانی به مردم هستند.

وی همچنین در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت نیز اظهار کرد: اکنون نوجوانان ذکور ۱۶ ساله در سراسر کشور می‌توانند با حضور در آموزشگاه‌های منتخب موتورسیکلت، نسبت به ثبت‌نام گواهینامه اقدام کنند.

سردار حسینی تصریح کرد: گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله، در دو نوع الف - م ۵۰ سی‌سی و الف - ۱، ۱۲۵سی‌سی پیش‌بینی شده است.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: فرایند رسیدگی به شکایات و اعتراض مربوط به تخلفات رانندگی از طریق بستر مجازی نیز همزمان با هفته فراجا به صورت آزمایشی آغاز شده است.

هفته فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ۱۱ تا ۱۷ مهر با هدف گرامیداشت خدمات نیرو‌های انتظامی با شعار «پلیس مقتدر؛ مشارکت همگانی و جامعه امن» برگزار می‌شود.

منبع: فراجا

برچسب ها: رئیس پلیس راهور ، صدور گواهینامه ، جرایم رانندگی
