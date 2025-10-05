باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا طرح ۲۰ مادهای او انعطافپذیری دارد یا خیر، گفت: ما به انعطافپذیری نیاز نداریم، زیرا تقریبا همه با آن موافقت کردهاند. اما همیشه تغییراتی وجود خواهد داشت.
ترامپ در ادامه گفت: «اما طرح حماس، به شما میگویم که فوقالعاده است. آنها سالها است که برای یک طرح میجنگند. ما بلافاصله اسرا را آزاد میکنیم. مذاکرات همین حالا در حال انجام است. احتمالا چند روز طول خواهد کشید و مردم از این بابت بسیار خوشحال هستند».
مقامات حماس و اسرائیل امروز و فردا در مصر مذاکرات غیرمستقیمی بر اساس طرح صلح ترامپ برگزار میکنند. این مذاکرات پس از آن انجام میشود که حماس موافقت کرد اسرای اسرائیلی در غزه را آزاد کند و برخی شرایط دیگر در طرح ترامپ برای غزه را بپذیرد، اما سوالاتی در مورد خروج اسرائیل از نوار غزه و خلع سلاح همچنان وجود دارد.
اظهارات ترامپ در حالی بیان میشود که مارکو روبیو، وزیر خارجه او ساعاتی پیش هشدار داد که «جنگ غزه هنوز تمام نشده است». او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که «هیچ چیز قطعی نیست» و «هیچ کس نمیتواند به شما بگوید که این یک تضمین ۱۰۰ درصدی است».
منبع: الجزیره