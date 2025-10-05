باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور ـ سید قاسم خورشیدی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک گفت: فرآیند آماربرداری از زنبورستانهای فعال این شهرستان از اوایل مهرماه آغاز شده است. این اقدام با هدف پایش دقیق ظرفیت تولید، برنامهریزی برای حمایتهای تخصصی و ارتقاء بهرهوری در حوزه زنبورداری صورت میگیرد.
او افزود: شهرستان باغملک با برخورداری از حدود ۳۵۴ زنبوردار و بیش از ۲۲ هزار کلنی زنبور عسل، یکی از قطبهای مهم تولید عسل در استان محسوب میشود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک ادامه داد: بر اساس برآوردهای اولیه، پیشبینی میشود در سال جاری بیش از ۲۰۰ تن عسل و سایر فرآوردههای جانبی زنبور عسل از این زنبورستانها برداشت و روانه بازار مصرف شود.
خورشیدی گفت: بخشی از زنبورداران شهرستان در فصول سرد و گرم، کندوهای خود را به استانهای چهارمحال و بختیاری، بوشهر و یا شهرستانهای همجوار کوچ میدهند تا با بهرهگیری از شرایط اقلیمی متنوع، تولید خود را افزایش دهند. با این حال، عمده زنبورداران باغملک با بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی شهرستان، به صورت داخلی ییلاق و قشلاق کرده و کلنیهای خود را در نقاط خوش آبوهوا مستقر میکنند.
او ضمن تأکید بر اهمیت آماربرداری دقیق توسط کارشناسان و همکاری زنبورداران، یادآور شد: با انجام آماربرداری، زمینهساز برنامهریزیهای مؤثر در جهت توسعه پایدار صنعت زنبورداری فراهم می گردد.