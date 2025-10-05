او افزود: شهرستان باغملک با برخورداری از بیش از ۲۲ هزار کلنی زنبور عسل، یکی از قطب‌های مهم تولید عسل در استان محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور ـ سید قاسم خورشیدی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک گفت: فرآیند آماربرداری از زنبورستان‌های فعال این شهرستان از اوایل مهرماه آغاز شده است. این اقدام با هدف پایش دقیق ظرفیت تولید، برنامه‌ریزی برای حمایت‌های تخصصی و ارتقاء بهره‌وری در حوزه زنبورداری صورت می‌گیرد.

او افزود: شهرستان باغملک با برخورداری از حدود ۳۵۴ زنبوردار و بیش از ۲۲ هزار کلنی زنبور عسل، یکی از قطب‌های مهم تولید عسل در استان محسوب می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک ادامه داد: بر اساس برآوردهای اولیه، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بیش از ۲۰۰ تن عسل و سایر فرآورده‌های جانبی زنبور عسل از این زنبورستان‌ها برداشت و روانه بازار مصرف شود.

خورشیدی گفت: بخشی از زنبورداران شهرستان در فصول سرد و گرم، کندوهای خود را به استان‌های چهارمحال و بختیاری، بوشهر و یا شهرستان‌های همجوار کوچ می‌دهند تا با بهره‌گیری از شرایط اقلیمی متنوع، تولید خود را افزایش دهند. با این حال، عمده زنبورداران باغملک با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی شهرستان، به صورت داخلی ییلاق و قشلاق کرده و کلنی‌های خود را در نقاط خوش آب‌وهوا مستقر می‌کنند.

او   ضمن تأکید بر اهمیت آماربرداری دقیق توسط کارشناسان و همکاری زنبورداران، یادآور شد: با انجام آماربرداری، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های مؤثر در جهت توسعه پایدار صنعت زنبورداری فراهم می گردد.

برچسب ها: کلنی زنبور عسل ، تولید عسل
خبرهای مرتبط
تولید هفت هزار و ۵۴۱ تن عسل در استان اردبیل
تولید۱۰ هزار و ۲۹۵ تن عسل در استان در اردبیل
آغاز کوچ بهاره زنبور‌های عسل در خراسان جنوبی
فعال بودن ۸۲۱ کلنی زنبور عسل در شهرستان در میان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی هوا در ۱۰ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت بسیار ناسالم
پیکر ۴۴ شهید تازه تفحص‌شده از شلمچه وارد کشور شد+ فیلم
مدارس ۶ شهر خوزستان در نوبت عصر غیرحضوری شدند
کمک هفت هزار میلیارد ریالی خیران مدرسه‌ساز به خوزستان
پیش بینی برداشت بیش از ۲۰۰ تن عسل از ۲۲ هزار کلنی زنبورعسل در باغملک
آخرین اخبار
پیش بینی برداشت بیش از ۲۰۰ تن عسل از ۲۲ هزار کلنی زنبورعسل در باغملک
کمک هفت هزار میلیارد ریالی خیران مدرسه‌ساز به خوزستان
مدارس ۶ شهر خوزستان در نوبت عصر غیرحضوری شدند
پیکر ۴۴ شهید تازه تفحص‌شده از شلمچه وارد کشور شد+ فیلم
آلودگی هوا در ۱۰ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت بسیار ناسالم
مدارس ۶ شهرستان خوزستان روز یکشنبه در نوبت صبح غیرحضوری شد