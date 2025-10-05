دانش آموزان نگار محمدی کیان، دیانا اختری، هستی کیانی و پارسا وجدانیان موفق به اختراع کولار گردنی اورژانسی یکبار مصرف با قابلیت شکل گرفتن سریع و ثابت سازی سر و گردن در حالت اولیه سانحه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نگار محمدی کیان یکی از مخترعان دستگاه فوق گفت: زمانی که یک فرد دچار آسیب فیزیکی یا جسمی حاد در اثر حوادث گوناگون مانند تصادفات رانندگی، سقوط از ارتفاع و ... می‌شود با حضور تیم فوریت پزشکی اورژانس در صحنه حادثه ابتدا براساس وظایف تعریف شده اقدامات اولیه شامل بررسی مکانیسم شدت آسیب و پس از آن شرایط فرد آسیب دیده را مورد سنجش قرار داده و اقدامات اولیه حمایتی را انجام می‌دهند.

او افزود: یکی از این اقدامات مربوط به آسیب ناحیه گردن و سر مصدوم است و در صورت آسیب ناحیه سر و گردن مصدوم حادثه از کولارگردنی استفاده می‌شود که در تمام آمبولانس‌ها در دو سایز متفاوت برای افراد برزگ سال و اطفال وجود دارد که سایز آن بصورت ثابت بوده و توانایی تغییر سایز بصورت دائم با یک نوع کولار وجود ندارد.

محمدی کیان تصریح کرد: کولار گردنی یک وسیله پزشکی است که توسط پرسنل اورژانس برای افرادی که صدمات ضربه‌ای به سر یا گردن داشته‌اند و برای حمایت و بی‌حرکت کردن گردن افراد استفاده می‌شود. اهمیت استفاده از کولارگردن برای فردی که دچار آسیب سر یاگردن شده و ممکن است دچار شکستگی گردن نیز شده باشد این است که گردن فرد آسیب دیده تا زمان رسیدن به بیمارستان و انجام اقدامات پزشکی باید بدون هیچ گونه حرکت وبصورت ثابت قرارگیرد درغیر اینصورت و با حرکت سر و گردن فرد حادثه دیده ممکن است در معرض خطر بالای آسیب نخاعی قرار گیرد که می‌تواند با حرکت فرد تشدید شود و منجر به فلجی یا مرگ شود؛ بنابراین هر چه بیشتر سعی شود حالت اولیه سر و گردن حفظ شود بهتر است.

این مخترع جوان خاطرنشان کرد: مهمترین مشکل موجود در مورد کولار‌های مورد استفاده در اورژانس این است که اندازه آن ثابت بوده و برای تمامی افراد با فیزیک بدن متفاوت مناسب نبوده و در بیشتر مواقع مشاهده می‌شود که پرسنل اورژانس جهت ثابت نگه داشتن سر و گردن فرد آسیب دیده ازدو عدد سرم که دوطرف سر فرد مصدم قرار داده و به وسیله بانداژ آن را بسته و سر و گردن را ثابت نگه می‌دارند.

محمدی کیان اظهار داشت: مهمترین مسئله نیز در شرایط آسیب به گردن و سر فرد حادثه دیده این مسئله است که حالت سر وگردن فرد مصدوم با کمترین تغییر در حالت پوزیشن اولیه مصدومیت جهت آسیب به نخاع و مهره‌های گردنی به بیمارستان منتقل شود که با توجه به کولار‌های موجود که قابلیت تغییر سایز را ندارند و ثابت هستند امری غیر ممکن است.

او در پایان گفت: با توجه به مشکلات بیان شده هدف اختراع طراحی و ساخت یک کولار گردنی است که قابلیت پوشش کامل سر و گردن مصدوم در محل حادثه بدون تغییر دادن حالت اولیه سر و گردن برای انتقال به تخت و آمبولانس تغییر سایز و اندازه درچهار جهت را داشته باشد و بصورت کامل سر و گردن مصدوم را پوشش داده و بصورت ثابت نگه دارد. همچنین با توجه به شکل و طراحی خاص کولار پرسنل اورژانس بتوانند با کمترین تغییر درحالت پوزیشن اولیه مصدم کلار را دورگردن مصدوم نصب کنند.

دیانا اختری دیگر مخترع این وسیله نیز به مزایای اختراع نسبت به اختراعات پیشین اشاره کرد و گفت: توانایی پوشش کامل گردن مطابق با نزدیک‌ترین حالت به سر در اولین ویزیت بعد از سانحه، کاربری ساده و آسان و کم هزینه با بیشترین نوع و حالت پوشش سر وگردن درثابت سازی، امکان آماده سازی و استفاده سریع و راحت، توانایی شکل پذیری و تطبیق پیدا کردن با حالت سر و گردن در اولین ویزیت بعد سانحه بدون تکان دادن سر و گردن برای جایگذاری کولار و ثابت نگه داشتن سر در نزدیک حالت به حالت اولیه جهت کاهش آسیب و جلوگیری از حرکات غیر لازم سر بیمار از جمله مزایای این اختراع است.

او همچنین گفت: امکان بازکردن فضای اطراف کولار و دسترسی کامل به فضای گردن جهت اقدامات حیاتی و معاینه بیمار بوسیله کاتر توسط اپراتور اورژانس، عدم نیاز به تکان دادن سر جهت فیکس کردن کولار گردنی جهت جلوگیری از افزایش آسیب، کولار از جنس فوم پلی اورتان منبسط شونده ساخته شده و پس از افزایش حجم و سفت شدن بسیار با دوام و مستحکم است.

دیانا اختری خاطرنشان کرد: کولار در حالت باز شده و افرایش حجم و سفت شدن علاوه بر استحکام بالا، دارای وزن کم و بسیار سبک می‌باشد و به دلیل ساخت کولار از جنس فوم پلی اورتان به علت رادیولوسنسی، قابلیت استفاده در زمان تصویر برداری را نیز داراست و نیازی به باز کردن کولار از گردن بیمار هنگام تصویر برداری نیست.

او در پایان نیز گفت: به دلیل حجم کم و اندازه کوچک کولار درحالت استفاده نشده و بسته بندی شده فضای کمی را اشغال کرده و تعداد زیادی را میتوان در آمبولانس و جعبه کمک‌های اولیه برای استفاده هنگام حادثه قرارداد.

هستی کیانی دیگر مخترع ابزار فوق نیز به روش اجرایی برای به کارگیری اختراع اشاره داشت و افزود: نحوه استفاده از این کولار کاری ساده است به این شکل که اپراتور اورژانس پس از حضور در صحنه حادثه و مشاهده اولیه حالت سرو گردن بیمار کولار را از پاکت بسته بندی شده خارج کرده و تای آن را باز می‌کند و در قسمت وسط کیسه کولار در جا‌های که با علامت مشخص شده است دو دست خود را روی محل مشخص کیسه قرارداده و با اندک فشاری بر روی قسمت A باعث پاره شدن کیسه مایع از دورن شده و پس از آن با چند بار فشار متدد دست مایع A و B در درون کیسه داخلی باهم ترکیب شده و پس از چند ثانیه مایع درون کیسه افزایش حجم داده و درون کیسه اصلی کولار از دو طرف جریان پیدا می‌کند.

او افزود: پس از آن اپراتور اورژانس مایع را از دوطرف به تمامی نقاط کیسه هدایت کرده و سپس آن را از زیر سر و گردن فرد مصدوم عبور داده و دور گردن قرارداده و کیسه بصورت کامل گردن مصدم را پوشش داده و پس از چند ثانیه مایع درون کیسه تغییر حجم داده و منبسط می‌شود و درکوتاه‌ترین زمان ممکن (۲۰ الی ۳۰ ثانیه) مایع خشک شده و شکل گردن مصدوم را به خودگرفته و سفت و محکم می‌شود و پس از آن تسمه کولار را درون غلاف قرار داده و دولبه کولار را به هم چسبانده و سفت میکند.

پارسا وجدانیان نیز به کاربرد اختراع اشاره کرد و افزود: این محصول جزء تجهیزات پزشکی می‌باشد که در تمامی آمبولانس‌ها، مراکز اورژانس، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، جعبه کمک‌های اولیه و.. به ویژه مراکز تروما و سوانح برای استفاده افراد آسیب دیده استفاده می‌شود از این رو محصول مورد نظر در زمینه و صنعت تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی امکان تولید و کاربرد صنعتی دارد.

او افزود: این اختراع دارای کاربرد‌های صنعتی است همچون اورژانس‌ها و خدمات پزشکی واین کولار می‌تواند در تمامی مراکز اورژانس، آمبولانس‌ها و تیم‌های نجات مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه در شرایط بحرانی که نیاز به بی‌حرکت نگه داشتن سر و گردن مصدوم باشد. طراحی و ساخت آن به گونه‌ای است که با سرعت و سهولت مبتوان در صحنه حادثه از آن استفاده کرد.

وجدانیان اظهار داشت: در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها و در بخش‌های پذیرش و اورژانس بیمارستان‌ها، این کولار می‌تواند به عنوان ابزاری برای انتقال امن بیمار به اتاق‌های عمل یا بخش‌های تخصصی به کار رود. همچنین می‌توان از آن در زمان آماده‌سازی بیمار برای ارزیابی دقیق‌تر استفاده کرد.

او تصریح کرد: در دوره‌های آموزشی پزشکی نیز این اختراع می‌تواند در دوره‌های آموزشی پرستاری و پزشکی به عنوان یک ابزار آموزشی برای آموزش بی‌حرکت نگه داشتن گردن و سر در شرایط اضطراری به کار رود.

وجدانیان تصریح کرد: در عملیات نجات و امداد و نجات نیز کولار گردنی قابل استفاده در عملیات نجات در کوهستان، دریا یا حوادث طبیعی مانند زلزله که مصدومان باید به سرعت و بدون حرکت ناگهانی جابه‌جا شوند، است.

این مخترع جوان افزود: در صنعت تجهیزات پزشکی این اختراع می‌تواند به عنوان یک محصول جدید و نوآورانه در بازار تجهیزات پزشکی معرفی شده و به تولیدکنندگان این حوزه فرصت گسترش محصولات خود را بدهد.

وجدانیان اضافه کرد: در تحقیقات و مطالعات علمی به عنوان ابزاری برای تحقیقات علمی در حوزه آسیب‌شناسی و بررسی آسیب‌های گردن و سر، از این کولار می‌توان در مطالعات آزمایشگاهی و میدانی استفاده کرد.

او همچنین در پایان گفت: در صنایع ورزشی و در رویداد‌های ورزشی و مسابقات، به‌ویژه در ورزش‌های پرخطر، از این کولار می‌توان برای حمایت از سالمت بازیکنان در صورت مشاهده آسیب به ناحیه سر و گردن استفاده کرد و این کاربردها، اهمیت اختراع را در بهبود ایمنی و درمان وضعیت‌های بحرانی نشان می‌دهند.

لازم به ذکر است علی بینا، دکتر محمد سلمان پور، علی محمدی و سید علی حسین زهرایی اساتید راهنمای مخترعان فوق بودند که با راهنمایی ایشان این اختراع به ثبت رسید.

منبع: روابط عمومی