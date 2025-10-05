فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد زمین‌لرزه‌های شرق افغانستان بیش از ۱.۳ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده و با دریافت تنها یک‌سوم از کمک‌های درخواستی ۳۱ میلیون دلاری،هشدار داد که ارائه خدمات اساسی از جمله سرپناه و غذا به هزاران خانواده بی‌خانمان در آستانه فصل زمستان در معرض خطر جدی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد زمین‌لرزه‌های شرق افغانستان بیش از ۱.۳ میلیون نفر را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از خانواده‌ها همچنان در خیمه‌ها، سرپناه‌های موقت یا فضای باز زندگی می‌کنند.

 این نهاد هشدار داده که به دلیل کمبود منابع مالی، ارائه خدمات اساسی در معرض خطر است و از مجموع درخواست اضطراری ۳۱ میلیون دلاری برای کمک به زلزله‌زدگان، تنها یک‌سوم آن تأمین شده است.

در صورت نرسیدن کمک‌های بیشتر، ارائه خدمات اساسی مانند سرپناه، غذا و حمایت‌های ضروری به خانواده‌ها به‌ویژه زنان ممکن نخواهد بود. سازمان‌های کمک‌رسان همچنین تغییرات اقلیمی را عامل افزایش خشکسالی‌ها و بارندگی‌های نامنظم در مناطق زلزله‌زده دانسته‌اند که منابع معیشتی مردم را به‌شدت آسیب زده است.

پیشتر، استفن رودریگز، نماینده سازمان ملل در افغانستان، گزارش داده بود که پس از زلزله، بیش از ۱.۳ میلیون دام در ننگرهار و کنر تحت تأثیر قرار گرفته و ذخایر غلات و سیستم‌های آبیاری کاملاً نابود شده‌اند. وی هشدار داد که نابودی سیستم‌های آبرسانی، امنیت غذایی و فصل کاشت بعدی را در ولایات زلزله‌زده تهدید می‌کند.

پس از زمین‌لرزه‌های مرگبار در شرق افغانستان، ده‌ها هزار خانواده بی‌خانمان شده‌اند و با نزدیک شدن فصل زمستان به سرپناه نیاز فوری دارند. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۱ هزار زلزله‌زده تنها در ولایت کنر در خیمه‌های موقت به سر می‌برند.

